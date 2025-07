Una Donosti Cup más internacional, más guipuzcoana y con más chicas

DV Domingo, 6 de julio 2025, 00:35 Comenta Compartir

Gipuzkoa entera se prepara para acoger la gran fiesta del fútbol. 15.000 jóvenes futbolistas se repartirán por el territorio desde este lunes y hasta el próximo domingo para disfrutar de la 33ª edición de una Donosti Cup que continúa con su crecimiento sostenido y que cada vez involucra a más países, a más campos, a más localidades y a más niñas y mujeres en ese camino hacia la igualdad que siempre ha liderado.

Como casi todas las ediciones, esta 33ª tiene también sus novedades. Probablemente, la más llamativa es que las finales cambiarán de sede. Se desplazan hasta el Stadium Gal de Irun, que acogerá las de fútbol 11 tanto el sábado como el domingo. El Miniestadio de Anoeta, por su parte, será la sede de las de fútbol 8.

También habrá novedades en lo que a la distribución de los partidos por el territorio se refiere. A las habituales sedes guipuzcoanas y navarras (Bera y Lekunberri) se les suma la del nuevo campo de Atsobakar, en Lasarte-Oria. Pero la gran novedad en cuanto a las sedes es la llegada de dos nuevas desde el otro lado de la muga. Hablamos de Urrugne y Ciboure, que se suman a la habitual de Hendaia.

Las finales de fútbol 11 serán por primera vez en el Stadium Gal de Irun; las de fútbol 8, en el Miniestadio

En esos 67 terrenos de juego se disputarán más de 2.300 encuentros que, además de a los 15.000 futbolistas, involucrarán también a 300 árbitros procedentes de 22 países diferentes. 240 pertenecen al colegio guipuzcoano, 20 al navarro y los cuarenta restantes son miembros de la Referee Abroad, que trabaja con los árbitros jóvenes de toda Europa.

900 equipos participantes

Los 15.000 jugadores que tomarán parte en la competición pertenecen a 900 equipos que proceden de 30 países diferentes, marcando, de este modo, un nuevo hito en cuanto a cantidad de países participantes en el torneo. Los representantes de Tanzania, Taiwán y República Dominicana pondrán por primera vez la pica en estos tres países, elevando a 86 el número de nacionalidades que han tomado parte en el torneo a lo largo de la historia.

Desde el extranjero, es Estados Unidos el país que más equipos aporta, con 107, seguido de Francia (62), México (17) y y Japón (12). A nivel estatal, participan 12 de las 17 comunidades autónomas, con Catalunya como clara destacada en participación, al aportar 161 equipos. Gipuzkoa tendrá este año 385 conjuntos, lo que implica que 6.700 de los 15.000 participantes serán del territorio.

Entre los equipos que llegarán a Donostia se encuentran los dos que son producto de las becas Donosti Cup Munduan, orientadas a que equipos que no tienen recursos para estar aquí puedan disfrutar de una fiesta del fútbol como esta. En esta ocasión, los beneficiarios de esta ayuda han sido Future Stars Academy, de Tanzania; y Hold My Hand, de Etiopía. Al no poder venir esta última escuadra a causa de problemas con sus visados, finalmente será el Dragones de Lavapiés femenino el que cubrirá su plaza. Además, la organización también ha invitado a un equipo de Benifaió (Valencia), cuyas instalaciones resultaron afectadas por la DANA de octubre.

Por otro lado, la 33ª edición será también la quinta de la Donosti Authentics Cup, la versión inclusiva del torneo que cuenta con diez equipos procedentes de México, Catalunya, Euskadi y Francia. Todos ellos ya han ganado antes de comenzar.

Otro salto del fútbol femenino

La edición de este año también supondrá un nuevo hito en lo que a la participación femenina se refiere. El fútbol entre las niñas y mujeres mantiene un crecimiento imparable y la Donosti Cup es un fiel reflejo de ello. Cuando esto arrancó allá por el año 1994 con ocho equipos y 174 jugadoras, era absolutamente impensable que en una edición como la actual fueran a tomar parte 4.000 jugadoras de 200 equipos de 10 países diferentes.

A ello han contribuido muchísimas generaciones y muchas de las jugadoras que hoy son campeonas del mundo y están en la elite del fútbol mundial como Irene Paredes, Cata Coll, Amanda Sanpedro, Jennifer Hermoso o las guipuzcoanas Nerea Eizagirre, Amaiur Sarriegi o Nahikari García. No obstante, esta espectacular cifra apunta a ser solo un punto y seguido porque la participación femenina continúa en progresión.

El pitido inicial tendrá lugar el día 7 de julio (únicamente para los equipos locales, eso sí) y el balón no dejará de rodar hasta el domingo, cuando se disputarán las esperadas finales. Gipuzkoa entera se volcará para apoyar a estos 15.000 futbolistas que darán vida y color no solo a los campos de fútbol, sino también a las calles de nuestras localidades.

Porque la Donosti Cup es mucho más que fútbol e involucra a la capital guipuzcoana más allá de los recintos deportivos. Para empezar, habrá una Fan Zone alrededor del estadio, donde se podrán seguir en pantalla gigante los partidos de la Eurocopa femenina. Además, el Boulevard será el escenario del Donosti Cup Topagunea.

Para el jueves está programado un partido entre los entrenadores, para que estos también puedan sudar un poco y jugar entre ellos. Y el viernes tendrán lugar en el Kursaal y el Hotel María Cristina el Donosti Cup Festival y la gala de clausura del evento, respectivamente