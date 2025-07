Una gran herramienta para la transformación social

DV Domingo, 6 de julio 2025, 00:35 Comenta Compartir

La Donosti Cup ha sido siempre un torneo con una vocación que va más allá del deporte. Siempre se han querido fomentar los valores y, desde hace años, el mejor vehículo para ello ha sido la Fundación Donosti Cup. Nació con el objetivo de permitir a equipos sin recursos participar en la Donosti Cup ayudándoles a financiar todos los gastos y gracias a ella, más de 60 equipos de regiones pobres o muy vulnerables, de zonas en conflicto, de países privados de libertad o de ciudades sacudidas por desastres naturales han podido venir a un torneo que, al menos durante unos días, ha sido la mejor válvula de escape para estos jóvenes. La labor de la Fundación Donosti Cup ha sido valorada y reconocida por todos y, de hecho, en el año 2008, la Donosti Cup recibió el Premio Nacional UNICEF por su contribución a la infancia a través del deporte, mientras que en 2020 fue reconocida con el Premio Iberdrola SuperA.

Ahora, el torneo quiere ir un paso más allá y ha creado las becas Donosti Cup Munduan, una iniciativa que busca promover el cambio social a través del fútbol, brindando a equipos sin recursos la oportunidad de participar en el torneo. Se lanzaron en septiembre del año pasado y están dirigidas a organizaciones sin ánimo de lucro que utilicen el fútbol como herramienta para la transformación social y la mejora de la calidad de vida de los jóvenes.

En octubre se pudieron presentar las diferentes candidaturas y la idea es que cada año se seleccionen dos proyectos, uno masculino y otro femenino, que participarán en la Donosti Cup con todos los gastos pagados (la dotación anual de las becas es de en torno a 60.000 euros anuales).

Es un jurado integrado por figuras destacadas del mundo del deporte y la cooperación quien decide cuáles son los proyectos seleccionados. Los futbolistas Álex Remiro y Nahikari García, la alpinista Edurne Pasaban, el periodista y escritor Ander Izagirre y el director del torneo, Iñigo Olaizola, han sido los responsables este año de evaluar y puntuar los seis proyectos finalistas, eligiendo entre ellos a los dos ganadores: Hold My Hand Charity, que pone el foco en las niñas de Etiopía; y Future Stars Academy, un proyecto inclusivo y transformador de Tanzania.

Hold My Hand Charity da un refugio seguro a niños y niñas en Etiopía Future Stars Academy combina el fútbol con programas educativos en Tanzania

Olaizola, como portavoz del jurado, destaca que «el nivel de los proyectos ha sido muy alto y, por tanto, ha sido muy difícil la decisión final. Felicitamos a todos ellos por el sensacional trabajo que están realizando en sus comunidades. Estas becas nacen con vocación de continuidad y estaremos encantados de seguir ayudando a todas aquellas organizaciones que utilizan el deporte, y más concretamente el fútbol, para mejorar la calidad de vida de tantos chicos y chicas que viven en situaciones difíciles».

Los proyectos ganadores

En la categoría femenina, la votación fue especialmente ajustada: Hold My Hand Charity, de Etiopía, obtuvo once puntos, superando por uno al Club Deportivo Calé murciano, mientras que el tercer lugar fue para Education for All, de Kenia.

Hold My Hand Charity destaca por poner el foco en niñas y niños en situación vulnerable, utilizando el fútbol como herramienta para fomentar la educación, el liderazgo y la integración social. Además, trabaja proporcionando refugio seguro y promoviendo valores como la disciplina y el trabajo en equipo. Cabe destacar también que sus programas han reducido significativamente el número de menores en situación de calle y han aumentado un 30 % la asistencia escolar entre sus beneficiarios.

Mikiyas, representante de Hold My Hand Charity, explica la filosofía de este proyecto: «Creemos que el fútbol no es solo un deporte, sino una herramienta poderosa de transformación social. Nuestros programas han llevado esperanza, disciplina y un propósito a niños que han enfrentado adversidades extremas. Participar en la Donosti Cup les permitirá soñar más allá de sus circunstancias actuales».

En la categoría masculina, el triunfo de Future Stars Academy fue algo más claro, logrando trece puntos frente a los nueve de Live Active, de Angola; y los ocho de la paraguaya Academia Deporvida.

Este proyecto tanzano ha sido reconocido por su enfoque inclusivo y transformador en su país. La organización combina el fútbol con programas educativos y de liderazgo, promoviendo la equidad de género y la inclusión de niños con discapacidades. Su impacto ha beneficiado a miles de jóvenes y busca seguir inspirando a través del deporte como herramienta de cambio social.

Alfred, fundador y CEO de Future Stars Academy, destaca que «para la mayoría de nuestros participantes, provenientes de entornos desfavorecidos, la oportunidad de viajar y competir en España será transformadora. Cambiará sus vidas y creará un impacto duradero en nuestra comunidad».

Un gran compañero

En esta importante acción por reforzar un valor como la solidaridad dentro del torneo, la Donosti Cup se congratula por poder contar con un gran compañero en esta estrategia, que no es otro que Alfa Laval. Un año más, la firma volverá a ser el partner oficial del torneo de fútbol femenino y, en su apuesta por la sostenibilidad y la solidaridad, Alfa Laval respalda las becas Donosti Cup Munduan y, de manera más especial, la invitación al equipo etíope Hope My Hand Charity. Lo hacen desde el convencimiento de que su presencia en la Donosti Cup será una inspiración y un ejemplo de cómo el deporte puede generar un impacto positivo en la sociedad, un objetivo que, sin duda alguna, conseguirán.

Cabe señalar también que, en este punto de encuentro en el que se ponen en valor la igualdad y la solidaridad, la Donosti Cup recibió el pasado año por parte del Consejo Superior de Deportes un reconocimiento como acontecimiento de excepcional interés público dentro del programa Universo Mujer III. Este programa impulsa la participación femenina en el deporte como herramienta de transformación social, promoviendo valores de igualdad y crecimiento. Alfa Laval, como parte del programa Universo Mujer, contribuye activamente a la creación de un entorno más inclusivo y equitativo.

Y es que, además de su involucración en las becas Donosti Cup Munduan, Alfa Laval contempla diversas acciones para potenciar el fútbol femenino dentro del torneo. Entre ellas, destacan los premios a la Máxima Goleadora y la Mejor Portera, instaurados en la pasada edición; la entrega de brazaletes por la igualdad a las capitanas; y una sección especializada en fútbol femenino en redes sociales.

Todos estos son solo algunos de los gestos que se verán durante los próximos días en un torneo en el que siempre se ha creído que los goles en muchas ocasiones son lo de menos: las victorias se dan en otros terrenos, como la solidaridad, la igualdad o la amistad.