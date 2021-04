Final En juego la Copa del Rey y la hegemonía del fútbol vasco Athletic y Real Sociedad, vecinos y rivales clásicos, trasladan por primera vez su centenaria disputa a una final del torneo del KO que levanta pasiones Escaparate de una pastelería de Bilbao, decorado con los colores y escudo del Athletic. / Luis Tejido / efe JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Sábado, 3 abril 2021, 00:08

Se ha hecho esperar, más que nunca en la centenaria historia de la Copa del Rey, pero la final del torneo del KO de la temporada 2019-20 llega al fin para encender definitivamente las pasiones y el nerviosismo propios del duelo entre dos rivales históricos con un título en juego. Athletic y Real Sociedad, vecinos bien avenidos pero irreconciliables sobre el césped, dirimen en La Cartuja de Sevilla no solo un trofeo largamente esperado por ambos, sino también la hegemonía del fútbol vasco.

No habrá finalmente público en La Cartuja ni las calles de Sevilla se llenarán en primavera del fragor de miles de personas que tiñan la ciudad del Guadalquivir de rojiblanco y blanquiazul. Aún corren tiempos de precaución y cautela por la salud de todos. Pero los días previos a la final han sido de locura futbolera en Bilbao y San Sebastián. Camisetas, bufandas y banderas conmemorativas se han agotado, las conversaciones junto a la ría del Nervión y ante la playa de La Concha las han monopolizado Athletic y Real, y ambos equipos partieron hacia la capital andaluza desde sus ciudades deportivas de Lezama y Zubieta entre el fervor de los aficionados que recordaron a los suyos que a pesar de la distancia, no estarán solos frente al eterno rival.

Y es que nunca vizcaínos y guipuzcoanos se midieron en una final de Copa. Lo más parecido fue la eliminatoria de semifinales en la campaña 1986-87, la del último título oficial de la Real Sociedad. Años después de dominar con puño de hierro la Liga entre 1981 y 1984, los dos grandes del fútbol vasco se cruzaron en la antesala de la final, con empate sin goles en el antiguo Atocha y triunfo realista en San Mamés por 0-1, con gol de Bakero. Ese tanto abrió las puertas de una final ante el Atlético disputada en La Romareda y que a día de hoy, casi 24 años después, todavía representa el último trofeo 'txuri urdin'.

Pese a merodear de forma asidua las finales en los últimos tiempos, pues alcanzó el partido decisivo por el título de Copa en 2009, 2012 y 2015, con resultado adverso frente al Barça en las tres ocasiones, el Athletic ha de remontarse aún más atrás en el tiempo para encontrar su última conquista. El otrora 'rey de Copas' probó por última vez las mieles del triunfo en su competición fetiche en 1984, cuando aquel equipo dirigido por Javier Clemente rubricó un histórico doblete después de una final más que brusca disputada en el Bernabéu contra el Barça de Maradona. El astro argentino dijo adiós a su periplo como azulgrana con una multitudinaria trifulca tras el pitido final del árbitro Franco Martínez y el equipo de los Zubizarreta, Goikoetxea, Dani o Sarabia hizo posible que la Gabarra surcase la ría por última vez.

Onces reconocibles

La situación sanitaria actual no invita a pensar que la legendaria embarcación navegue esta vez, pero el Athletic de Marcelino tan copero no parece dispuesto a que sea por su culpa. El campeón de la Supercopa, cuya final también se disputó en La Cartuja, regresa a un escenario de tan grato recuerdo reciente. Lo hace con toda la plantilla a disposición y un once muy reconocible. Los internacionales Unai Simón e Iñigo Martínez serán pilares bajo los palos y en la zaga tras gozar de muchos minutos con la selección española de Luis Enrique, algo que incluso levantó ampollas entre los más susceptibles en Bilbao, especialmente por las palabras del asturiano sobre su falta de preocupación por la inminente final de Copa.

Con Yeray como acompañante del exrealista en el centro de la defensa, De Marcos y Yuri, otro viejo conocido 'txuri urdin', en los laterales, además de los fijos en ataque Berenguer, Raúl García, Iñaki Williams y Muniain, las únicas dudas en el once rojiblanco se centran en el centro del campo, donde Dani García, Vesga, Vencedor y Unai López se disputan dos puestos.

Mientras, la Real de Imanol expone el principal argumento del gusto por el buen fútbol frente a la proverbial competitividad de su rival. El enorme talento de futbolistas de buen pie como Merino, Silva y Oyarzabal, la verticalidad de Portu o la frescura y el despliegue físico del joven Isak parecen argumentos de peso en el bando 'txuri urdin'. Tras el susto con la sub-21, Zubimendi entrena ya con normalidad y se espera su presencia en el once como ancla en la medular. Mientras, Merino llega con algunas dudas aunque todo indica que arriesgará a tenor de la trascendencia de la cita.