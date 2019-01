El Comité de Apelación rechaza el recurso del Levante por el 'caso Chumi' Borja Mayoral pugna con Juan Brandariz 'Chumi' durante el partido / Reuters Mantiene la tesis de Competición e insiste en que la reclamación granota por la alineación indebida del defensa azulgrana de la cantera llegó fuera de plazo RICARDO CASTAÑEDA Madrid Martes, 22 enero 2019, 02:08

El Comité de Apelación de la RFEF, que preside Miguel Díaz García-Conlledo, resolvió el recurso presentado por el Levante UD contra la decisión de la juez de Competición de archivar la reclamación que planteó por una posible alineación indebida del jugador del FC Barcelona Juan Brandáriz Movilla 'Chumi', en el partido que disputaron ambos conjuntos en el Estadio Ciutat de València el pasado 10 de enero, en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey.

El Levante UD presentó recurso el pasado viernes, 18 de enero, poco después de que se hiciera pública la decisión de la juez de Competición, Carmen Pérez, y el FC Barcelona presentó sus alegaciones en la mañana de este lunes, antes de las 12:00 horas, cuando finalizaba el plazo para ello. En su resolución antes del sorteo de cuartos, siguiendo «el criterio que han aplicado repetidamente en sus decisiones tanto los Comités de Competición como de Apelación y el antiguo Comité Español de Disciplina Deportiva», no hacía mención a si era alineación indebida o no. La juez de Competición sólo reconocía que estaba fuera de plazo «de acuerdo con la normativa vigente».

Josep Vives, el elegido por el Barcelona para analizar la alineación de Chumi en el Ciutat de València, reconoció en la Ciudad del Fútbol el viernes que no se había entrado «en el fondo de la cuestión». »Hay un plazo ya pasado y la juez no entra en el fondo de la cuestión. La ley marca el plazo y ese estaba agotado. No había caso porque había prescrito. Los plazos son indisponibles, son una norma jurídica», recordó.

Dudas sobre la circular

El Barcelona sigue defendiendo que no hubo nada ilegal y se apoya en la circular de la Federación del 29 de noviembre de 2018 que modificó el Reglamento General y Código Disciplinario, que señala que las sanciones de carácter leve, como es el caso, se cumplirán en las competiciones en las que el infractor se encuentra haciendo uso de la licencia. Un supuesto con la que considera que el jugador cumplió legalmente el partido de sanción con el filial ante el Alcoyano el domingo y no estaba obligado a cumplir la sanción en Copa. «Hoy ya no estamos discutiendo el fondo de la cuestión. La jueza ha visto un defecto de forma», sin querer entrar si tenía razón su club o el valencianista. «Nosotros no tenemos que preguntar si tenemos razón, creemos que la tenemos. Chumi podía jugar el partido tranquilamente. Cotejamos las normas de la competición y entendimos que podía jugar».

No está claro que sea así. De hecho, el Levante sigue firme en su tesis y tiene previsto acudir al TAD. «El Levante defiende sus intereses, pero no estamos de acuerdo con lo que plantean», insistió Vives. Por el momento no se ha clarificado si es alineación indebida o no, pero lo que tiene claro el Barcelona es que Jeison Murillo no podrá disputar el partido de ida de cuartos de final de Copa del Rey contra el Sevilla. El colombiano vio cartulina amarilla en el partido de vuelta contra el Levante, con lo que ya acumula tres en lo que va de competición esta temporada.

Y ahora Wague

Es curioso pero al Barça le interesaría que la FEF aclarase el artículo 56.3 para saber si su alineación estaba dentro de la norma o no. Wague, futbolista del Barça B, jugó el domingo en Segunda B teniendo cuatro amarillas... y fue expulsado con el filial por golpear en la cara a un espectador. Está sancionado en Segunda B, pero Valverde no sabe le podría o no alinear en la Copa. Si es considera grave la sanción no lo podría hacer ni con la tesis del propio Barça pero si se considera leve -como hubiese sido una quinta amarilla- el Levante sostiene que tampoco porque debería cumplirla en el filial.