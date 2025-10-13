Cabo Verde hace historia clasificándose para el Mundial

Óscar Bellot Madrid Lunes, 13 de octubre 2025, 20:06 | Actualizado 20:36h. Comenta Compartir

Cabo Verde entró este lunes en la historia de los Mundiales de fútbol al conseguir el pasaporte para la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año. La victoria cosechada sobre Esuatini en el Estadio Nacional, ubicado en la ciudad de Praia, metió de cabeza a los Tiburones Azules en el gran evento planetario que acogerán Estados Unidos, Canadá y México en el verano de 2026. Un hito que convierte a Cabo Verde en el país más pequeño en territorio que inscribe su nombre en la lista de participantes en la fase final de un Mundial y en el segundo menos poblado en conseguirlo, solo por detrás de Islandia.

La epopeya de Cabo Verde, selección que ostenta en puesto número 70 en el ranking FIFA, justo por detrás de Jamaica y por delante de Finlandia, se hizo realidad en un partido que paralizó a este modesto país ubicado a 570 kilómetros de la costa africana, frente a Senegal, que tiene poco más de 500.000 habitantes y que ocupaba en 2022 el puesto número 131 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por Naciones Unidas, un indicador que, entre otros factores, analiza la salud, la educación y los ingresos de los países que componen el planeta.

Con entradas agotadas desde hace días que se vendían incluso en las gasolineras y hasta en una pastelería con un precio de entre uno y cinco euros, y la consideración de medio día festivo decretado por parte del Gobierno que encabeza José Maria Neves para que los caboverdianos pudiesen seguir el encuentro, la expectación era máxima para seguir las evoluciones del combinado dirigido por Pedro Leitao Brito, un antiguo futbolista más conocido como Bubista que militó durante una temporada en el Badajoz, frente a la débil selección de Esuatini, a la que Cabo Verde doblegó por 3-0, para deleite de la multitud que se había cengregado en un recinto con capacidad para 15.000 espectadores.

Los goles del delantero Dailon Rocha Livramento, del extremo izquierdo Willy Semedo y del central Stopira sirvieron para materializar el sueño mundialista de Cabo Verde, que se convierte de esta forma en el tercer debutante en una Copa del Mundo que desfilará el próximo año por Estados Unidos, Canadá y México, después de que Jordania y Uzbekistán certificasen su clasificación el pasado mes de junio.

Con siete victorias, dos empates y una única derrota en diez jornadas, Cabo Verde cierra la fase de clasificación liderando, con 23 puntos, un grupo en el que aparecían otras selecciones con mayor pedigrí futbolístico como Camerún o Angola y que completaban Libia, Mauricio y Esuatini, un país este último que los clásicos conocen más por el nombre de Suazilandia.

Premio en el 50 aniversario de la independencia

La clasificación para el Mundial supone un extraordinario premio para Cabo Verde, un país que logró su independencia de Portugal hace medio siglo y que cuenta con alrededor de 4.000 kilómetros cuadrados de territorio distribuidos en diez islas, lo que le permite pulverizar la marca que mantenía desde 2006 a Trinidad y Tobago, con sus poco más de 5.000 kilómetros cuadrados, como el país más pequeño que había conseguido acceder a una Copa del Mundo.

La ampliación del Mundial a 48 participantes permite ver historias exóticas como la de Cabo Verde, un remoto archipiélago africano cuya federación de fútbol se fundó en 1982 y que es miembro de la FIFA desde 1986. Desde entonces, sus responsables han trabajado duro para desarrollar el fútbol en un país que tiene entre sus deportistas más conocidos a Edy Tavares, jugador de baloncesto del Real Madrid. Desde ahora, el pívot compartirá protagonismo con una generación de Tiburones Azules que han hecho historia y que pasearán el año que viene la bandera de Cabo Verde por los estadios de Norteamerica como consecuencia de una gesta que ha enardecido a los habitantes de este árido país africano.

Temas

Cabo Verde