Riccitello aparece en la etapa gallega entre Poio y Mos. EFE
Ciclismo

La Vuelta y el Tour, en el atolladero

El concejal de Deportes de Barcelona, ciudad que acogerá la salida del Tour de 2026, propone al COI «la suspensión de los equipos israelíes»

Xabier Manzanares

San Sebastián.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Continúan las iniciativas que buscan vetar al equipo Israel-Premier Tech de las próximas competiciones ciclistas. Las sentadas, las invasiones en distintos tramos de ... los recorridos de la Vuelta y el último episodio registrado en Madrid, precisamente en los alrededores de la línea de meta de la última etapa, parecen haber servido como punto de inflexión. Y es que tal es la magnitud alcanzada, que el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, propuso ayer a las organizaciones deportivas internacionales que «se vete a todos los equipos de Israel por el horror que se está cometiendo en Gaza».

