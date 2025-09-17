La Vuelta y el Tour, en el atolladero

Continúan las iniciativas que buscan vetar al equipo Israel-Premier Tech de las próximas competiciones ciclistas. Las sentadas, las invasiones en distintos tramos de ... los recorridos de la Vuelta y el último episodio registrado en Madrid, precisamente en los alrededores de la línea de meta de la última etapa, parecen haber servido como punto de inflexión. Y es que tal es la magnitud alcanzada, que el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, propuso ayer a las organizaciones deportivas internacionales que «se vete a todos los equipos de Israel por el horror que se está cometiendo en Gaza».

Como se oficializó a principios de año, la capital catalana será la encargada de dar el pistoletazo de salida al Tour de Francia 2026. En una entrevista concedida a la emisora Betevé, Escudé insistió en que «hemos de ir todos a una y pedir a los organismos internacionales, comenzando por el Comité Olímpico Internacional (COI), la suspensión de los equipos israelíes». Aun así, el Grand Départ en Barcelona no parece estar en riesgo, ya que según aclaró el propio representante catalán, «en ningún momento nos hemos planteado suprimirlo».

La presión política no se limita a Escudé. El pasado lunes, la jefa de filas del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, instó también al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, a exigir «la retirada del equipo Israel-Premier Tech del Tour de Francia, ya que ni el deporte ni nada en esta vida es neutro. No podemos poner el deporte para blanquear el genocidio que se está cometiendo. Nos preocupa que Barcelona acoja un equipo que promociona el Estado genocida de Israel en la salida en julio de 2026», añadió.

El propio alcalde, Jaume Collboni, se alineó con esta iniciativa y mostró su apoyo a la condena del genocidio que está cometiendo el Gobierno de Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza.

Gran Canaria, no a la Vuelta

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se mostró también el pasado lunes en contra de la participación de cualquier equipo israelí en la próxima edición de la Vuelta a España. «Si un equipo de Israel participa en la próxima edición, la isla no acogerá etapas de la ronda ciclista. No estamos dispuestos a blanquear el genocidio al Estado de Israel», afirmó.

Estas declaraciones se producen después de que hace «muchos meses antes de la Vuelta», se mantuvieran conversaciones para que la ronda ciclista llegara a Gran Canaria. «No hay ningún acuerdo final que diga que se ha cerrado la presencia de la Vuelta el próximo año en la isla», puntualizó Morales, quien reconoció que «a nosotros, desde luego, nos parecía que era una medida atractiva para la isla». Sin embargo, recalcó que ni el Gobierno de Canarias ni el Cabildo de Tenerife «vamos a blanquear el genocidio».

De esta manera tanto el Tour de Francia como la Vuelta a España parecen tomar posición de cara a las citas del año que viene. El Comité Olímpico Internacional (COI) deberá tomar una decisión.