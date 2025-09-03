Zupiria califica de «bochornoso» que EH Bildu presuma de que «Euskadi es un referente» Asegura que lo ocurrido «atenta contra la seguridad y la convivencia» y nada tiene que ver con el derecho a expresarse o con la solidaridad hacia Gaza

Ion M. Taus San Sebastián Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:33

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, mostró este miercoles su malestar por los incidentes registrados en Bilbao durante la undécima etapa de La Vuelta y calificó de «bochornosas» las declaraciones de EH Bildu en las que se presumía de que Euskadi había demostrado ser «diferente y de ser un referente el mundo».

«Desgraciadamente, lo que hemos demostrado es que también podemos ser una referencia por comportamientos incívicos e inaceptables», subrayó Zupiria, quien insistió en que lo ocurrido «atenta contra la seguridad y la convivencia» y nada tiene que ver con el derecho a expresarse o con la solidaridad hacia Gaza.

El consejero recordó que el propio Gobierno Vasco aprobó el día anterior una declaración en la que condenaba los ataques en Palestina y defendía el recurso al derecho internacional para superar la crisis. «Nos sentimos comprometidos con la libertad de expresión y con el derecho a la protesta, pero siempre de manera cívica y dentro de las normas. Lo de ayer no lo fue», apuntó.

Según detalló, los altercados se produjeron cuando varios grupos derribaron las vallas de protección en la Gran Vía justo en el momento en que los ciclistas de cabeza se aproximaban a la zona. La situación obligó a la organización a neutralizar la etapa a falta de tres kilómetros de la meta. El balance de la jornada se cerró con tres personas detenidas, cinco identificadas y cuatro ertzainas heridos, que tuvieron que recibir atención médica.

Imagen negativa de Euskadi

Zupiria admitió que la imagen proyectada al exterior es negativa y supone un aviso de cara a futuros acontecimientos: «Euskadi lleva tiempo demostrando que tiene capacidad para organizar grandes eventos deportivos y culturales. Que no se pudiera disputar el final de una etapa en la Gran Vía no es una buena noticia, y desde luego nos pone en guardia ante las próximas citas internacionales».

En relación con las críticas por la actuación policial, defendió el trabajo de la Ertzaintza y la coordinación mantenida con la organización de la carrera: «Estuvimos en contacto permanente durante toda la jornada y, cuando se rompieron las condiciones de seguridad, se decidió junto a la Vuelta neutralizar la etapa».

El consejero concluyó que lo sucedido debe servir de advertencia: «Nuestro compromiso es garantizar la seguridad y la convivencia. Eso nos obliga a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que episodios como este puedan repetirse».