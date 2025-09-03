Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos en las protestas contra Israel La Policía Vasca ha identificado a otras cinco personas

Ion M. Taus San Sebastián Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:18

La etapa de este miércoles de La Vuelta con salida y llegada en Bilbao se saldó con un balance de tres personas detenidas, cinco identificadas y cuatro ertzainas heridos, según confirmó el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria.

Las protestas propalestinas contra la presencia del equipo Israel Premier Tech, que ya habían obligado a interrumpir la salida neutralizada en San Mamés, se intensificaron a lo largo del recorrido y culminaron en la línea de meta. Allí, varios manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad, lo que motivó la intervención policial y la posterior decisión de la organización de dar por concluida la jornada a tres kilómetros de la llegada.

Durante la etapa también se registraron otros incidentes: en el primer paso por la meta, un grupo de personas empujó las protecciones junto al público; más tarde, en la subida al Vivero, dos manifestantes desplegaron una pancarta en plena carretera que obligó a los corredores a sortearla. El británico Tom Pidcock incluso tuvo que apartarla con la mano para continuar.

El resultado fue una etapa neutralizada, sin vencedor oficial, marcada tanto por la tensión en la carretera entre los ciclistas como por los enfrentamientos en las calles de Bilbao.