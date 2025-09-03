La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas propalestinas La sucesión de movilizaciones a lo largo del recorrido obligan a los responsables de la Vuelta a neutralizar el final de la carrera y a tomar los tiempos tres kilómetros antes de la meta

Ion M. Taus San Sebastián Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:32 | Actualizado 18:04h. Comenta Compartir

La undécima etapa de La Vuelta, con inicio y final en Bilbao, se ha quedado sin ganador tras una inédita decisión de la organización de la carrera debido a los múltiples incidentes que se vivieron este miécoles debido a las protestas propalestinas contra la presencia del equipo Israel Premier Tech. La sucesión de movilizaciones a lo largo del recorrido obligaron a los responsables de la Vuelta a neutralizar el final de la carrera y a tomar los tiempos tres kilómetros antes de la meta. De este modo, la etapa quedó sin ganador oficial.

A lo largo del recorrido se produjeron varios episodios de tensión: desde la salida neutralizada, donde los manifestantes ya detuvieron el pelotón, hasta la segunda ascensión a El Vivero, donde una pancarta bloqueó parcialmente el paso de los corredores y algunos, como Pidcock, tuvieron que apartarla con la mano para poder continuar.

Varios bloqueos

La primera interrupción se produjo nada más comenzar la etapa. Un grupo de manifestantes frenó al pelotón en la explanada de San Mamés, en protesta por la presencia del equipo israelí. El parón duró unos cinco minutos y obligó a responsables de la organización a dialogar con los concentrados, que finalmente se retiraron de la carretera en dirección al alto de Enekuri. El corte no tuvo consecuencias deportivas, ya que ocurrió antes de la salida real de la etapa.

La tensión se trasladó después al circuito urbano de Bilbao. En el primer paso por la meta, varios manifestantes empujaron las vallas, poniendo en riesgo a los ciclistas. Más adelante, en la Gran Vía, se desplegaron banderas palestinas y se arrojaron panfletos a la carretera, aunque la intervención de la seguridad evitó incidentes mayores.

El episodio más delicado llegó en la segunda subida al Vivero desde Galdakao. Allí, dos personas se plantaron con una pancarta en plena calzada. Los corredores de cabeza lograron esquivarla, mientras que otros, como Tom Pidcock, se vieron obligados a apartarla y pasar por debajo para continuar.

Protestas anunciadas

Las protestas no fueron inesperadas. La organización Gernika-Palestina ya había anunciado movilizaciones a lo largo de la etapa para denunciar lo que califican de «genocidio» en Gaza. Antes de la salida, representantes de equipos y organizadores se reunieron con el sindicato de ciclistas para valorar la seguridad e incluso se llegó a plantear la retirada del Israel Premier Tech.

La semana pasada, ya se vivieron incidentes en la contrarreloj por equipos en Figueres, donde un grupo de manifestantes bloqueó momentáneamente el paso al conjunto israelí, aunque sin consecuencias graves. El director general de La Vuelta, Javier Guillén, advirtió entonces que se emprenderían acciones legales: «Vamos a presentar una denuncia, no podemos permitir lo que ha pasado. Cuando se reivindica con violencia, deja de ser una causa justa».