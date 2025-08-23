Sin venia para los aventureros

En mis primeras participaciones en la Vuelta a España siempre había algún aventurero en las etapas llanas destinadas a llegar al sprint, ciclistas que buscaban ... protagonismo a pesar de ser conscientes de que la victoria era casi imposible. Además, preferían irse en solitario. Querían toda la relevancia para sí mismos.

Uno de ellos era Fabio Roscioli, italiano ya en sus últimos años de profesional. Aunque nosotros lo tachábamos de un poco pestoso, fue protagonista de muchas etapas. El pelotón siempre le dejaba coger ventajas superiores a diez minutos. La más recordada es una etapa con final en Xorret de Catí donde después de un pinchazo y con más de seis minutos de renta tuvo que subir aquellas rampas con un piñón de 25 dientes, algo impensable hoy en dia. Le cazaron a 200 metros de meta

Como en Xorret de Catí, casi siempre le atrapaban. Pero consiguió popularidad y ser un ciclista muy mediático. Cuento esto porque en el ciclismo actual es muy difícil ver escapadas de un solo ciclista y más complicado aún que el pelotón deje coger más de tres o cuatro minutos a una fuga. Los esfuerzos están más controlados y todo, mucho más medido. Ya no hay cabida para aventureros solitarios.

La aburrida etapa de Novara es un claro ejemplo. Los equipos de Philipsen y Pedersen no querían correr ningún riesgo y llevaron la escapada controlada desde el primer instante, sin dejar que cogiera más de dos minutos y medio. Cazaron primero a cinco y luego al ciclista del Burgos, De la Calle, cuando restaban muchos kilometros para la línea de meta.

Philipsen, máximo favorito, pudo con todos. Y no será la ultima, aunque en las llegadas mas duras Pedersen será un gran rival. Hoy, primera llegada en alto. No es una subida muy exigente, pero los favoritos empezarán a asomarse. Ser el segundo día se presta a alguna sorpresa . Favorito, Ciccone; y opciones también para Ayuso.