Los corredores del UAE, ganadores de la contrarreloj por equipos, perfectamente sincronizados. AFP

El triunfo de UAE pone las tablas en la general

Almeida y Ayuso arañan ocho segundos al favorito Vingegaard, que recupera el maillot rojo a pesar de la segunda posición de Visma en la crono por equipos

Joseba Lezeta

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

Quienes la han sufrido en sus carnes aseguran que la contrarreloj por equipos no tiene nada de bonita. Espectacular sí, pero una tortura para ... quienes dan los relevos, sobre todo cuando cuesta seguir la rueda de alguien superior a ti. La de Figueres acabó con victoria del UAE de Joao Almeida y Juan Ayuso por delante del gran favorito, el Visma de un Vingegaard que recupera el maillot rojo a las puertas de la montaña.

