Hasta hace poco era capaz de seguir el ritmo de mi hijo cuando salíamos juntos en bicicleta. Conservaba un buen nivel. Últimamente me cuesta y ... el chaval me saca los ojos. El tiempo pasa rápido, aunque cueste reconocerlo.

Cuando veo una contrarreloj por equipos me acuerdo de que se me daba bien la disciplina. Pero me pasa lo mismo que con mi hijo. Parece que era en otra vida. Impresionante la capacidad de los equipos World Tour para ir a semejantes velocidades y sacar medias tan altas. Incluso en moto costaria seguir hoy a cualquiera de ellos. Recorrer 24 kilómetros en ese tiempo es increíble.

Disciplina difícil, importan sobre todo la coordinación y el buen entendimiento de todos. Hoy en día se trabaja muy bien. Cada ciclista sabe cuándo dar el relevo y hasta dónde llegar. Incluso, los directores preparan alternativas en caso de fallar alguno. La aerodinámica pesa mucho y la eficiencia del material se analiza cada vez mejor.

Vingegard cumple los pronósticos y recupera el liderato, pero la victoria de etapa y la psicológica pertenecen a UAE. Recortan segundos al danés. Ayuso se coloca segundo en la general y eso reforzará su moral para la etapa de Andorra.

Destacan,las pequeñas diferencias en la clasificación general, lo cual favorece el espectáculo. Se perfila claramente como líder al gran favorito y sus grandes rivales aparecen en los puestos de honor. Los esfuerzos con una bici normal después de un dia exigente con la de crono no son fáciles. Y menos en una llegada como la de Pal, donde anuncian mal tiempo, factor a tener también en cuenta. Vingegaard dispone de una oportunidad para aumentar la renta. Veremos cómo responde después de una crono por equipos que pensaba más decisiva

Por ultimo, mandar ánimos y un fuerte abrazo a la familia de Peio Arreitunandia. Se nos va un buen ciclista y perdemos a una mejor persona.