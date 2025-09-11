Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Giulio Pellizzari celebra enrabietado su triunfo en el alto del Morredero. AFP

La ronda sale viva del 'moridero'

Pellizzari, de 21 años, aprovecha las fuerzas justas de Vingegaard y Almeida y vence sin altercados en la cima leonesa del Morredero

Iván Benito

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

En el alto del Morredero confluyen literatura y ciclismo. Mucho antes de que subieran las bicis estuvo por la zona Azorín, ensayista y dramaturgo de ... la Generación del 98, fascinado con ese término castizo que trató de popularizar. Morredero. Le gustaba la sonoridad, pero no sabía lo que significaba. Viene a ser la traducción del asturleonés del 'moridero', el lugar de la muerte. En su cima encontraban los cadáveres de pastores y algunos peregrinos desorientados que aparecían allí tras el deshielo. De esta cumbre maldita, La Vuelta ha salido viva.

