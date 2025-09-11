El fuego arrasó la cima del Morredero y precisamente esa era la intención de Vingegaard en este puerto, salió con la intención de dejar sentenciada ... la vuelta y de arrasar a sus rivales. Su equipo trabajó duro a pesar de contar con dos ciclistas menos y a 8km del final estaba bien cubierto por sus compañeros, todo lo contrario que Almeida, que a falta de esa distancia ya no contaba con ninguno.

Pero de repente cambió el guion cuando se iba dejando atrás la zona verde y frondosa de la subida y cuando entrábamos en la zona quemada y oscura del puerto, Red Bull fue el protagonista y Hindley lanzó un fuerte ataque para luchar por el pódium, pero al ver que no conseguía dejar atrás a Pidcock, su compañero Pelizzari aprovechó la falta de fuerzas entre los dos grandes favoritos y logró una espectacular victoria.

El italiano demostró que le espera un gran futuro a sus 21 años y supo aprovechar la mayoría táctica de su equipo de maravilla. La cima del Morredero, que más parecía el Mont Ventoux, teñida de negro, dejó claro una cosa, las fuerzas están muy justas en una subida donde se preveía una lucha entre Vingegaard y Almeida y ambos fueron superados por tres ciclistas.

Ni Vingegaard es el del Tour, ni Almeida está tan fuerte como pensábamos y esto deja una incertidumbre a la carrera que no preveíamos. La contrarreloj de mañana, totalmente llana, en principio favorece a Almeida y puede dejar la carrera más abierta pero lo que está claro es que esta vuelta a España se va a decidir por segundos y por eso las diferencias de serán muy importantes. A Vingegaard le pueden valer los 50 segundos que ahora mismo tiene, pero más le vale realizar una buena crono si quiere llegar de rojo.

Entre los cinco primeros de la general nadie es capaz de diferenciarse y esa linea que diferenciaba la parte verde del Morredero de la parte negra arrasada por el fuego es la misma linea fina que va a decidir el vencedor final.