Una protesta propalestina frena al Israel en la crono por equipos de La Vuelta

Los manifestantes se pusieron en medio de la carretera con una pancarta al paso de la carrera por Figueras

Gabriel Cuesta

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:14

El revuelo por la participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta también dejó marca sobre el asfalto. Un grupo de manifestantes propalestinos bloquearon a los corredores del equipo israelí en plena contrarreloj por equipos, cerca de Figueras, la localidad que acoge la salida y meta en esta jornada.

Cerca del kilómetro 24 de la etapa 5, varias personas se pusieron en medio de la carretera portando una pancarta y banderas palestinas cuando se acercaban a ellos los corredores. Algunos de los ciclistas se vieron obligados a frenar, mientras que otros consiguieron sortearlos al desacelerar. No hubo choques y se reanudó la marcha tan perder solo unos pocos segundos.

La participación del equipo Israel-Premier Tech en la competición ha generado fuertes críticas desde algunos partidos políticos y colectivos propalestinos. No es la primera vez que esta formación corre en la ronda española. Ya lo hizo en 2020, 2021, 2022... Y volvieron en 2024, en pleno conflicto de Gaza.

El Israel-Premier Tech nació en 2014 bajo el nombre de Cycling Academy Team y vivió varios cambios de nombre. Actualmente está compuesta por 32 corredores, de los que solo ocho participan en la Vuelta. Son George Bennet (Nueva Zelanda), Pier André Côte (Canadá), Marco Frigo (Italia), Jan Hirt (Rep.Checa), Nadav Risberg (Israel), Jake Stewart (Gran Bretaña), Ethan Kane Vernon (Gran Bretaña) y Matthew Riccitello (EEUU). Los españoles Óscar Guerrero Celaya y Rubén Plaza Molina ejercen colmo directores deportivos del equipo.

