Viento en calma

Jon Odriozola

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

JLa ubicación geográfica de Zaragoza, rodeada por los Pirineos y el sistema Ibérico, contribuye a la intensidad del viento en la ciudad. El cierzo es ... el viento más característico de aquí y del valle del ebro en general. Cuento esto, porque corrí la vuelta del 2001 y la etapa que llegaba a Zaragoza el viento soplo con muchísima fuerza, favorable y un poco de costado, y eso supuso una etapa rapidísima y muy nerviosa rodando a una media de 55,176 km/h.

