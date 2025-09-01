Jugando al despiste

No parecía la mejor etapa ni el puerto más idóneo para lanzar un ataque y hacer diferencias, pero es lo que tienen los grandes campeones, ... Vingegaard ha jugado con todos al despiste y ha demostrado en una subida sin grandes porcentajes que es superior al resto de rivales.

Ha jugado con todos y cuando parecía que esperaría a etapas como la del Angliru para dar el primer zarpazo, el día antes del descanso, ha atacado por primera vez en esta vuelta a España, y ya ha marcado diferencias respecto a su gran rival Almeida, que, aunque parecía que podía haberle cazado, al final se ha dado por vencido.

Una auténtica demostración de fortaleza del danés, no porque no esperásemos un duro ataque, sino porque lo ha hecho en un terreno donde para sacar diferencias hay que ser muy superior. Como dice el dicho, no es peligrosa la bala, sino a la velocidad a la que se lanza, Vingegaard ha roto los esquemas, subiendo Valdezcaray como un auténtico misil, además Traeen sigue manteniendo el maillot rojo y eso es positivo para Visma, que tendrá a Bahrein como aliado para trabajar al frente del pelotón.

Creo que el fuerte ritmo que ha llevado el pelotón con Lidl Trek y Q 36 al frente ha conseguido que la carrera haya ido muy rápida y eso ha favorecido el ataque de Vingegaard.

El primer día de descanso, servirá para recuperar fuerzas, pero sobre todo para que los equipos hagan sus primeras valoraciones. La carrera empieza a aclararse y estoy convencido que Vingegaard seguirá metiendo tiempo a sus rivales. Aunque haya perdido tiempo, Almeida ha demostrado seguir manteniendo un buen nivel y Pickok se perfila como otro candidato al pódium.

Esperamos con ilusión la llegada de la vuelta a Euskadi con una etapa en Bilbao preciosa que disfrutaremos al máximo. Faltan las etapas más duras, pero Vingegaard no ha querido esperar a poner las cosas en su sitio.