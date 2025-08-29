Estrategia inteligente

El vencedor en Pal es un caso muy curioso del ciclismo actual. Cuando parecía que su carrera ciclista estaba en declive, los meses de confinamiento ... le sirvieron para descubrir el ciclismo virtual a través de la plataforma Zwift –competiciones virtuales realizadas sobre rodillos fijos–. Lograr la victoria en esta plataforma le sirvió para firmar con el equipo Alpecin en 2021. A partir de ahí llegó al UAE y ha ido demostrando su enorme potencial. Las caídas han sido su lastre. Seguramente le han impedido, junto a una evidente falta de regularidad, ser un corredor más importante en el panorama actual. Autor de una verdadera exhibición, logró en Pal un gran triunfo.

En el mismo equipo, UAE, decepción importante de Juan Ayuso. A las primeras de cambio pierde mucho tiempo y sigue generando dudas sobre su futuro como corredor importante en las grandes vueltas. La apuesta de UAE es Almeida, pero los responsables del equipo deberán analizar a conciencia el bajo rendimiento de Ayuso.

Me parece muy inteligente la actitud de Visma. Ceder el maillot de líder a Traeen hará que el Bahrain lleve el peso de la carrera durante los siguientes días y eso supone disponer de un aliado para ese trabajo. Como director, habría hecho lo mismo. La Vuelta a España es una carrera muy exigente para que la controle un solo equipo desde el inicio.

UAE ha vivido las dos caras de la moneda con un gran triunfo de Vine y un buen Almeida, pero un decepcionante Ayuso.

También creo que Vingegard no enseñó todas sus cartas. Se limitó a seguir el ritmo de sus rivales más fuertes y vimos a un muy buen Ciccone y a un seguro Almeida. Valoro positivamente la estrategia defensiva de Visma, consciente de que la Vuelta es muy larga. La llegada a Cerler mostrará si Jonas Vingegaard mantiene esta estrategia o pasa el ataque. De cualquier manera, creo que actuaron con inteligencia.