Día de furia

Despertamos el día con un Ayuso indignado con el comunicado que emitió su equipo, donde UAE explicaba que su ciclista no seguiría el año que ... viene con ellos, algo que no gustó al alicantino. Pocas veces he escuchado declaraciones tan fuertes en contra de su propio equipo por parte de un ciclista. Cada uno que haga sus valoraciones. Por lo demás, después de un día de descanso y con las fuerzas recuperadas, todos, sabían que la etapa de Larra Belagua era idónea para que llegase una escapada, todos los equipos tenían la misma orden de sus directores: 'Hoy toca estar en la escapada'. Y eso hizo que los primeros 100 kilómetros se rodasen a 50 km/h. Una locura de etapa en la que el mismo Vingegaard probó junto a su compañero Campenaert a entrar en un corte, sobre todo para intentar calmar esa furia en el pelotón.

Me recuerda cuando nos tocaba a nosotros este tipo de etapas donde sabíamos que la fuga iba a salir, los directores no dejaban de insistir en estar delante y cada corte que se producía parecía que iba a ser el bueno y desde el coche gritaban para que fuésemos a entrar en él. Era un estrés increíble y un dolor de piernas inmenso.

Al final, después de tanta lucha, se impuso la lógica y un grupo numeroso consiguió entrar en esa escapada. Una vez consolidada la fuga, Vine jugó con todos, demostró su fortaleza y logró de una manera brillante su segundo triunfo.

Entre los hombres de la general Almeida, enrabietado y lanzado por una Ayuso, enfadado, probo a Vingegaard, pero lo único que consiguió es que Traeen perdiese el maillot rojo, que ya pasa a manos del gran favorito. Al menos UAE ha conseguido que Visma tenga que llevar el control de la carrera a partir de ahora. Hoy con la llegada a Bilbao, etapa para disfrutar con un final nervioso y donde volveremos a ver a la afición vasca con las Ikurriñas disfrutar de esta gran jornada. Esperemos que Ayuso haya calmado su rabia y el pelotón compita sin tanta furia.