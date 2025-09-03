Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jay Vine celebra su victoria en Belagua. EFE

Día de furia

Jon Odriozola

Jon Odriozola

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

Despertamos el día con un Ayuso indignado con el comunicado que emitió su equipo, donde UAE explicaba que su ciclista no seguiría el año que ... viene con ellos, algo que no gustó al alicantino. Pocas veces he escuchado declaraciones tan fuertes en contra de su propio equipo por parte de un ciclista. Cada uno que haga sus valoraciones. Por lo demás, después de un día de descanso y con las fuerzas recuperadas, todos, sabían que la etapa de Larra Belagua era idónea para que llegase una escapada, todos los equipos tenían la misma orden de sus directores: 'Hoy toca estar en la escapada'. Y eso hizo que los primeros 100 kilómetros se rodasen a 50 km/h. Una locura de etapa en la que el mismo Vingegaard probó junto a su compañero Campenaert a entrar en un corte, sobre todo para intentar calmar esa furia en el pelotón.

