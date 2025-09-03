Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ayuso, tras la etapa de este martes. EFE

Ayuso carga contra el UAE: «He sufrido una falta de respeto tras otra. Ha sido una dictadura»

El de Javea explota contra Mauro Gianetti y 'Matxin' y lamenta que el comunicado se haya hecho público antes de terminar La Vuelta

I. Benito

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

La relación entre Juan Ayuso y el UAE ha saltado por los aires tras la publicación ayer del comunicado en el que se anunciaba la ... rescisión del contrato a final de temporada, lo que ha provocado la 'rajada' del de Jávea. «No entiendo por qué el UAE hizo el comunicado sin avisar. Quieren dañar mi imagen», declaró a los medios de comunicación desplazados. «He sufrido una falta de respeto tras otra por parte de la dirección del equipo. Ha sido una dictadura», dijo sin reparos.

