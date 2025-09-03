Ayuso carga contra el UAE: «He sufrido una falta de respeto tras otra. Ha sido una dictadura»

La relación entre Juan Ayuso y el UAE ha saltado por los aires tras la publicación ayer del comunicado en el que se anunciaba la ... rescisión del contrato a final de temporada, lo que ha provocado la 'rajada' del de Jávea. «No entiendo por qué el UAE hizo el comunicado sin avisar. Quieren dañar mi imagen», declaró a los medios de comunicación desplazados. «He sufrido una falta de respeto tras otra por parte de la dirección del equipo. Ha sido una dictadura», dijo sin reparos.

La tarde en el hotel del equipo en Navarrete fue larga. «Sobre las siete salió el comunicado. A mí se me avisa a las seis y media, cuando varios periodistas ya sabían que se iba a sacar desde la hora de comer». El acuerdo estaba previsto que se hiciera público cuando acabara La Vuelta por «respeto a todos». «Que fuera repentino y sin previo aviso hay que preguntárselo a ellos. Tengo claro que lo hacen para intentar dañar mi imagen».

Esa media hora es tensa. Ayuso trata de que la nota no se haga pública y se mantenga el plan. «Tienes que estar contento con este comunicado, el primero que teníamos preparado era mucho peor», cuenta Ayuso que le dijeron. «Hablan de valores y unión, pero con tanta falta de respeto del equipo es difícil hacer una unión», respondió.

Todo se precipitó tras la etapa en Valdezcaray. Ayuso se dejó llevar antes del puerto en el que Almeida perdió 24 segundos con Vingegaard y declaró haber echado en falta más ayuda de sus compañeros. «Aprovecharon unas palabras desafortunadas de Almeida, con el que yo he hablado. Me ha pedido disculpas porque está de acuerdo con lo que pasó. Quiero ayudar, pero no estaba bien y lo ha entendido», reveló.

«La relación con los compañeros, también con Almeida por mucho que se hable, es buena y se merece todo el trabajo que le pueda dar. Se merece que aporte. Y lo voy a intentar», se comprometió. «Me gustaría acabar de la mejor manera La Vuelta».