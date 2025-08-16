Vingegaard se apunta al Mundial y reeditará con Pogacar el duelo del Tour de Francia

Habrá un nuevo duelo entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar. No en la Vuelta a España, donde el esloveno no figura en la lista ... de salida, pero sí en el Mundial del 28 de septiembre que tendrá lugar en Ruanda. Michael Morkov, seleccionador de Dinamarca, confirmó ayer que el dos veces campeón de la ronda gala estará en Kigali para disputar el maillot arcoíris. Será el debut del corredor de 28 años en un campeonato del mundo élite, ya que tan solo ha participado en la edición de 2018 en Innsbruck, cuando era Sub-23. Terminó a casi once minutos del ganador, Marc Hirschi.

De esta manera, habrá un duelo estelar en tierras africanas sobre un recorrido de 267,5 kilómetros que contará con un total de 5.475 metros de desnivel positivo en los que se pondrá en juego el maillot arcoíris. Tadej Pogacar, que antes tan solo participará en las carreras canadienses, partirá como máximo favorito una vez que el esloveno ha arrasado esta temporada allá donde ha ido. Vingegaard, por su parte, disputará a partir del siguiente sábado la Vuelta a España, donde es el favorito para hacerse con su tercera gran vuelta de su carrera.

Circuito Franco-Belga

1. J. Abrahamsen (Uno-X) 4h54 32

5 Alex Aranburu (Cofidis) m.t.

8 H. Etxeberria (Kern Pharma) m.t.

Tour de Dinamarca, 4ª etapa

1. Mads Pedersen (Lidl-Trek) 5h12 25

2 Tibor del Grosso (Alpecin) a 31

80. Unai Zubeldia (Euskaltel) a 13 19

Tour de Dinamarca, general

1. Mads Pedersen (Lidl) 11h40 42

7. A. van der Tuuk (Euskaltel) a 1 55

Volta a Portugal, 8ª etapa

1. Rotem Tene (Israel) 4h01 03

77. Álex Díaz (Caja Rural) a 4 26

Volta a Portugal, general

1. Artem Nych (Anicolor) 34h11 21

7. A. van der Tuuk (Euskaltel) a 1 55

GP Yvonne Reynders, femenino

1. C. Tonetti (Laboral Kutxa) 3h19 45

Leintz Bailarari Itzulia, aficionados

Hoy, 10 00-12.44 Aretxabaleta

Aranburu y Etxeberria, bien

En las carreras de ayer, los guipuzcoanos Alex Aranburu y Haimar Etxeberria, quinto y octavo, terminaron en el top-10 del Circuito Franco-Belga que ganó Abrahamsen.