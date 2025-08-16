Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jonas Vingegaard. AFP

Vingegaard se apunta al Mundial y reeditará con Pogacar el duelo del Tour de Francia

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Habrá un nuevo duelo entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar. No en la Vuelta a España, donde el esloveno no figura en la lista ... de salida, pero sí en el Mundial del 28 de septiembre que tendrá lugar en Ruanda. Michael Morkov, seleccionador de Dinamarca, confirmó ayer que el dos veces campeón de la ronda gala estará en Kigali para disputar el maillot arcoíris. Será el debut del corredor de 28 años en un campeonato del mundo élite, ya que tan solo ha participado en la edición de 2018 en Innsbruck, cuando era Sub-23. Terminó a casi once minutos del ganador, Marc Hirschi.

