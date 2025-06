Ostolaza vuelve a reinar en los Pirineos

Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) es la nueva líder del Tour de los Pirineos tras imponerse este sábado en la segunda etapa que concluyó en la ... cima del Soulor. Se trataba de la jornada reina y la zarauztarra mostró todo su poderío al lanzar un ataque en el último kilómetro que descolgó a las tres ciclistas que la acompañaban: Nadia Gontova (Winspace), Ségolène Thomas (St Michel) y Valentina Cavallar (Arkea).

La jornada se decidió en el largo ascenso final al Soulor de 20 kilómetros al 5% de desnivel. Ostolaza contó con el apoyo de dos compañeras como Ane Santesteban y Yuliia Biriukova durante más de media subida, lo que le permitió ir resguardada y economizar fuerzas para poder rematar el trabajo del equipo en el tramo final de la subida. A falta de la jornada de este domingo lidera la clasificación general con 16 segundos sobre Gontova y medio minutos sobre Thomas.

La actual campeona de España, que llegaba a esta carrera después de hacer una concentración en altura en Sierra Nevada, confirma con esta victoria de prestigio su idilio con el Tour de los Pirineos en el que ya se impuso el año pasado gracias al triunfo que consiguió en el Aubisque, otro de los grandes puertos pirenaicos. Entonces ganó la prueba por delante de Cavallar, que ahora completa el top4 de la general a 32 segundos.

La progresión de Ostolaza en el último año está siendo más que notable desde que estrenó su palmarés el 15 de junio de 2024. En este tiempo ha conseguido seis victorias, ya que la del Soulor se une a las dos que logró en abril en el Tour del Salvador, la etapa y la general de la pasada edición del Tour de los Pirineos y el campeonato de España en El Escorial. En la presente temporada lleva sumados 405 puntos UCI y si gana hoy la general se llevaría otros 125 que le permitirían mejorar aún más la posición 45 que ocupa en el ranking mundial.

La carrera, que se televisa en directo a través de France 3, celebra este domingo la última etapa desde Abidos a Pau con 127 kilómetros de recorrido y siete altos puntuables de tercera categoría.

«Estoy muy emocionada»

La zarauztarra se mostró exultante tras añadir este nuevo triunfo a su palmarés. «Estoy muy feliz, desde luego. Ésta es una carrera muy especial para mí ya que la victoria del año pasado aquí fue mi primera como ciclista profesional. En aquella ocasión fue una épica victoria en el Aubisque y con un tiempo similar, con mucha niebla. Estoy muy emocionada».

Ostolaza expresó su agradecimiento a sus compañeras por el gran trabajo que realizaron durante toda la etapa. «Estoy orgullosa de mi equipo porque pienso que año a año estamos trabajando mejor. En la última etapa nos va a tocar trabajar duro para mantener el maillot amarillo. Es una etapa diferente. El Soulor era una subida larga, en cambio la de la tercera etapa son cotas más cortas pero duras. El viernes no tuve las mejores sensaciones, pero en la última etapa espero que las piernas me vuelvan a responder tan bien como en el Soulor. He llegado muy bien preparada».

El responsable deportivo del Laboral Kutxa-Euskadi, Ion Lazkano, compartía la alegría de su corredora. «Sabíamos de la importancia que tenía la etapa con este final en el Col du Soulor y que las diferencias iban a ser significativas, como así ha sido. Teníamos tres opciones, Usoa, Ane y Yuliia, guardadas para el final para intentar repetir lo del año pasado. Usoa ha tenido unas piernas muy buenas, sangre fría también, ha sabido jugar sus cartas y la bala que tenía la ha utilizado con un demarraje en el último kilómetro que sus tres rivales no han podido seguir. Hemos podido meter un poco de diferencia. Es verdad que la última etapa que queda es una jornada dura, pero saldremos con toda la intención de defender el liderato y llevarnos este Tour de los Pirineos de nuevo a casa».