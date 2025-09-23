Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pogacar, principal artífice de la formidable temporada del UAE. Reuters

UAE supera el récord del Columbia y va a por los 100 triunfos en una temporada

El conjunto liderado por Pogacar suma 86, de las que 16 corresponden al esloveno, 13 a Del Toro, 10 a Almeida y 8 a Ayuso

Luca Corsi

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:49

La victoria de Brandon McNulty en la clasificación general de la Vuelta a Luxemburgo establece un nuevo récord a cargo de un equipo en una ... sola temporada. UAE lleva 86, una más que las 85 cosechadas por Columbia-HTC en 2009. Y la temporada no ha concluido aún. A nada que repitan sus habituales éxitos, los ciclistas de Gianetti y Matxin superarán la barrera de los 90 y se aproximarán por lo menos a las 100.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  4. 4 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  5. 5 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  6. 6

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  7. 7 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  8. 8

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  9. 9 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio
  10. 10

    La Ertzaintza detiene al autor material del apuñalamiento mortal de Bilbao y a dos cómplices

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco UAE supera el récord del Columbia y va a por los 100 triunfos en una temporada

UAE supera el récord del Columbia y va a por los 100 triunfos en una temporada