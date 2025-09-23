UAE supera el récord del Columbia y va a por los 100 triunfos en una temporada

La victoria de Brandon McNulty en la clasificación general de la Vuelta a Luxemburgo establece un nuevo récord a cargo de un equipo en una ... sola temporada. UAE lleva 86, una más que las 85 cosechadas por Columbia-HTC en 2009. Y la temporada no ha concluido aún. A nada que repitan sus habituales éxitos, los ciclistas de Gianetti y Matxin superarán la barrera de los 90 y se aproximarán por lo menos a las 100.

Pogacar lidera con 16 el ranking de triunfos del UAE en una campaña para la historia. La aportación, de todas maneras, es variada. Hasta 20 corredores de la plantilla han contribuido a este registro.

El reparto guarda pocas similitudes con el del Columbia de 2009, basado sobre todo en los velocistas de la formación. Tres de sus integrantes acumularon 56 de los 86 primeros puestos: 23 Mark Cavendish, 20 André Greipel y 13 Edvald Boasson Hagen. Les seguían lejos con 4 Gregory Henderson y Michael Albasini.

Esta vez, en cambio, entre los tres más laureados del UAE llevan 39. Además de las 16 de Pogacar, han contabilizado 13 Isaac del Toro y 10 Joao Almeida. Por detrás de ellos, pero a corta distancia, figura con 8 Juan Ayuso. Ninguno de ellos domina el sprint, fuente importante de éxitos en este deporte.

En esta clasificación de equipos victoriosos en una misma temporada ocupa la tercera plaza el Columbia de 2008 con 83 triunfos, la cuarta el propio UAE del año pasado con 81 y la quinta el Mapei-GB de 1997 con 79.