La afición guipuzcoana se vuelca en Iparralde con los mejores ciclistas del mundo

Los aficionados guipuzcoanos se han volcado con la etapa del Tour de Francia por Iparralde. Durante todo el recorrido no han dejado pasar la oportunidad de animar a los mejores ciclistas del mundo en su visita a las carreteras próximas a Gipuzkoa.

La presencia guipuzcoana ha sido visible ya en la salida de la contrarreloj situada en la mitad de la cancha del frontón de plaza libre de Senpere, de donde la carrera ha atravesado el centro urbano camino de la carretera de Baiona, para girar después a Ustaritz, de ahí a Zuraide, donde ha hecho un bucle para dirigirse hacia Ezpeleta pasando por el repecho de Pinodieta, el tramo más duro de la etapa del Tour de Francia, 900 metros al 10,2% de media, con un pico del 21%. En todo el trayecto se han podido ver ikurriñas y camisetas de la Real Sociedad y de distintos equipos ciclistas, como Euskaltel. No ha faltado la peculiar escena de familias y cuadrillas almorzando animadamente junto a la carretera mientras aguardaban el paso de los ciclistas.

En Ezpeleta se han dado cita este sábado unas 50.000 personas, lo que sin duda ha constituido un reto logístico, aunque es un destino turístico acostumbrado a las visitas. Había mucha expectación en Iparralde, donde la situación del ciclismo no es boyante y se espera que la llegada del Tour pueda darle un impulso.

02:25 Vídeo. Así ha sido el recorrido de la etapa / Ainhoa Múgica

La masiva afluencia de vehículos ha provocado algunas retenciones en el tramo de la autopista francesa A-63 entre Biriatou y San Juan de Luz. También se han producido restricciones al tráfico en la zona de Dantxarinea. Para mitigar en la medida de lo posible los problemas de circulación, se han habilitado hasta seis líneas de autobuses lanzadera para trasladar a los aficionados a distintos puntos del recorrido. Eran gratuitos y han salido desde Sara, Azkaine, Donibane Lohizune-San Juan de Luz, Ainhoa (Dantxarinea), Biarritz e Itsasu. Las tres primeras han sido las únicas que permitían acceder a la salida en Saint-Pée-sur-Nivelle, aunque ninguna tenia como destino Ezpeleta, escenario de la meta de la etapa.

Aprovechando el paso del Tour de Francia por Iparralde se han organizado diferentes actos para reivindicar que la etapa discurra por carreteras vascas. Los organizadores han preparado un espacio festivo en el kilómetro 14 de la contrarreloj y se ha montado un mosaico gigante en un espacio de una seis hectáreas. También han tenido lugar más actividades englobadas dentro del lema 'You are in The Basque Country', que se ha visualizado a lo largo de todo el recorrido de la contrarreloj, con el reparto de carteles con esa frase. La zona festiva, abierta desde el viernes, ha contado con bar y animación. También se ha instalado una pantalla gigante para seguir la carrera.