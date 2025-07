La brillante respuesta de Carlos de Andrés a una crítica por llevar 'solo' ciclistas vascos a la tele: «Estamos con unas tonterías...»

A. A. Sábado, 12 de julio 2025, 10:02 Comenta Compartir

La retransmisiones de ciclismo cada vez son más emocionantes y también más largas. Las grandes estrellas y sus equipos ponen picante a las carreras desde el inicio y de un tiempo a esta parte, las etapas de las grandes vueltas, sobre todo las del Tour de Francia, son emitidas casi al completo y por distintos canales en Euskadi y en el resto de España. Y bien conocidos son los narradores de las mismas en RTVE. Carlos de Andrés y Pedro Delgado deben cubrir cuatro horas de emisión con lo que va sucediendo en la carrera y aliñan esa narración con comentarios, anécdotas y respuestas a los espectadores que en redes preguntan diversas cuestiones a ambos.

Por suerte también, en cada etapa están acompañados por ciclistas en activo, exprofesionales y directores o técnicos de equipos que no están presentes en la cita francesa. En la primera semana de la prueba, han pasado por el plató de RTVE ciclistas y técnicos como Xabier Mikel Azparren, Patxi Vila, Imanol Erviti o Urko Berrade. Invitados vasconavarros que, al parecer, a alguno de los espectadores no le ha parecido bien que sean tan abundantes. Y Carlos de Andrés, durante la etapa del viernes quiso responderle. «No sé ni por qué leo este mensaje pero lo he visto ya varias veces. '¿Puede haber algún invitado que no sea vasco?', escriben», empezó a leer el periodista catalán. Y el propio Perico Delgado ya comenzó a observar que el su compañero se comenzaba a encender.

«No me había dado cuenta de eso... pero Urko (Berrade) es navarro. No se preocupen. Mañana (por este sábado) viene Carlos Verona, que es madrileño, y pasado Valverde, que es murciano», explicó, a lo que añadió otra brillante respuesta. «Es que estamos con unas tonterías... me parece tan ridículo que alguien vea la tele y se ponga a pensar en estas cosas».

«Hay un complot», le decían en tono bromista tanto Berrade como Delgado. «Sí, hay una alianza vasco-catalana contra el mundo», remató el propio De Andrés para zanjar el asunto de una forma más ligera.