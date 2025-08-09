Alemania quiere la salida del Tour de Francia en 2030 para conmemorar el 40 aniversario de su reunificación

ASO, la empresa organizadora del Tour de Francia, y representantes de tres estados de Alemania oriental se reunieron durante la reciente edición de la ronda ... gala para discutir las posibilidades de que Sajonia, Alta Sajonia y Turingia acojan la gran salida en 2030 para celebrar el 40 aniversario de la reunificación alemana. Las primeras conversaciones han sido satisfactorias hasta el momento y los responsables alemanes tendrían ya asegurados los patrocinadores que colaborarán en la organización de las tres primeras etapas, explicaron a la Agencia Alemana de Prensa.

Se han ofrecido incluso detalles de cuál sería el recorrido en tierras alemanas, pudiendo ser otro argumento de peso a favor de la candidatura el homenaje que tiene planteado hacer a la antigua Carrera de la Paz, vuelta por etapas que se creó en 1948 y transcurría por Alemania Oriental, Checoslovaquia y Polonia sacando a la calle a millones de personas y llenando estadios. La primera etapa transcurriría entre Dresden y Gera pasando por el mítico muro de Meerane, 248 metros adoquinados al 12% de pendiente media que fue el gran símbolo de la Carrera de la Paz. La segunda etapa podría ser una contrarreloj entre Halle y Leipzig y la tercera de Erfurt a Magdeburgo. A menos de cinco años vista, Alemania podría repetir en la organización de la Grand Départ del Tour tras la de 2017 en Dusseldorf.

El Tour de 2026 saldrá de Barcelona y el de 2027 de Edimburgo, en Escocia. Eslovenia también está pujando por ser el gran escaparate, quizás para la edición de 2029 para que no sean tantas consecutivas fuera de Francia.