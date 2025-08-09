Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ciclistas se retuercen en un paso de la Carrera de la Paz por el muro de Meerane. Radsportmuseum
Ciclismo

Alemania quiere la salida del Tour de Francia en 2030 para conmemorar el 40 aniversario de su reunificación

El recorrido planteado incluye un homenaje a la Carrera de la Paz con el paso por el muro de Meerane, gran símbolo de la carrera

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:48

ASO, la empresa organizadora del Tour de Francia, y representantes de tres estados de Alemania oriental se reunieron durante la reciente edición de la ronda ... gala para discutir las posibilidades de que Sajonia, Alta Sajonia y Turingia acojan la gran salida en 2030 para celebrar el 40 aniversario de la reunificación alemana. Las primeras conversaciones han sido satisfactorias hasta el momento y los responsables alemanes tendrían ya asegurados los patrocinadores que colaborarán en la organización de las tres primeras etapas, explicaron a la Agencia Alemana de Prensa.

