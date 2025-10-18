Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Siete de los integrantes que pasan a la categoría sub-23. Morquecho
Ciclismo

Smartlog empieza a caminar en Oñati

Los diecinueve ciclistas que componen la plantilla del nuevo equipo aficionado se reúnen por primera vez en una salida montañera

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:26

Dos de los diecinueve corredores comprometidos con el nuevo equipo ciclista aficionado Smartlog ya han comenzado a trabajar a media jornada en la empresa patrocinadora ... del proyecto impulsado por Jon Odriozola, que verá la luz la próxima temporada. Uno es ingeniero y el otro pertenece al equipo de marketing.

