Smartlog empieza a caminar en Oñati

Dos de los diecinueve corredores comprometidos con el nuevo equipo ciclista aficionado Smartlog ya han comenzado a trabajar a media jornada en la empresa patrocinadora ... del proyecto impulsado por Jon Odriozola, que verá la luz la próxima temporada. Uno es ingeniero y el otro pertenece al equipo de marketing.

Además de iniciar una etapa laboral y seguir con su formación en la empresa, estos dos jóvenes pedalearán junto a sus diecisiete compañeros a la búsqueda de una progresión deportiva y, por qué no, triunfos en la carretera. Todos se han reunido este fin de semana en Oñati para llevar a cabo una salida montañera el sábado por la mañana, rematada con una comida en la sociedad Larrain Gain, en un paraje precioso. Han tenido la oportunidad de entablar relación entre ellos y conocer a directivos de Smartlog como el CEO Xabier Zubizarreta y el directivo Aitor Elorza. De momento Smartlog ha oficializado los nombres de siete de los integrantes de su plantilla ciclista, que proceden del campo juvenil: los guipuzcoanos Hodei Salaberria, Unax Otegi y Aratz Unanue, los navarros Markel Fernández y Aimar Lacasta, el vizcaíno Josu Odriozola y el alavés Hegoi Arenaza.

Odriozola tiene clara la filosofía del grupo que gestionará durante los próximos cinco años, periodo por el que Smartlog se ha comprometido a apoyar este plan «integral» en palabras de su máximo responsable deportivo. «Cada corredor tiene su recorrido. Hay quienes llevan una progresión más pausada y están comprometidos a nivel de estudios. Somos conscientes de que la madurez como ciclista no les llega a todos al mismo tiempo».

«Que dos de nuestros corredores hayan empezado ya a trabajar en Smartlog es una demostración de intenciones y la confirmación de lo que planteamos cuando en abril presentamos el proyecto», añade Jon Odriozola, que echa a andar con «una plantilla con jóvenes entre 18 y 24 años. Siete de ellos saltan de juveniles a la nueva categoría. Disponemos de un grupo amplio de sub-23 e incorporamos a dos élites que nos ayudarán a dar presencia al equipo».

En cuanto a la procedencia de los corredores, recalca el exciclista oñatiarra que «tenemos guipuzcoanos, vizcaínos, alaveses y navarros. Es un proyecto de Euskal Herria y como tal partimos». Asimismo, han intentado atraer a algún corredor procedente de Iparralde.

Jon Odriozola se encarga de la coordinación de los distintos apartados, Iñaki Mugarza ejerce de director deportivo, David Latasa llevará las riendas en la zona de Navarra y otro exciclista, el arrasatearra Enrique Alonso, es el responsable del tema económico y financiero. Xabi Irazu es el preparador físico y Unai Azkune, el nutricionista.

Y de forma paralela a la confección del equipo ciclista, la empresa Smartlog se halla embarcada en la construcción en la propia Urretxu de una nave que espera terminar para mayo y en «cuyo tercer piso instalará un centro de alto rendimiento», apunta Odriozola. «Allí haremos los estudios de biomecánica y las pruebas de esfuerzo. Además, el preparador y el nutricionista tendrán sus propias salas para atender a los corredores. Mientras tanto, funcionaremos en la actual sede de la compañía».