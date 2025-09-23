La navarra Paula Ostiz, subcampeona mundial júnior de contrarreloj

Joseba Lezeta San Sebastián Martes, 23 de septiembre 2025, 13:11 Comenta Compartir

La júnior Paula Ostiz, navarra de 18 años, se ha colgado la medalla de plata en la modalidad de contrarreloj de los Campeonatos del Mundo de ciclismo que se disputan en Kigali (Ruanda). Subcampeona en línea el año pasado, la ciclista del Movistar ha confirmado su calidad y ha dado a la selección española la primera medalla en el Mundial.

Sobre un recorrido de 18,3 kilómetros con la misma ascensión final adoquinada donde Evenepoel dobló el domingo a Pogacar, ha vencido la neerlandesa Megan Arens con 35 segundos de ventaja sobre Paula Ostiz. Ha completado el podio la noruega Oda Aune Gissinger a 37.