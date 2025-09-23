Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Paula Ostiz ha logrado el subcampeonato mundial júnior de crono. RFECiclismo
Ciclismo

La navarra Paula Ostiz, subcampeona mundial júnior de contrarreloj

Ha acabado a 35 segundos de la ganadora, la neerlandesa Megan Arens

Joseba Lezeta

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:11

La júnior Paula Ostiz, navarra de 18 años, se ha colgado la medalla de plata en la modalidad de contrarreloj de los Campeonatos del Mundo de ciclismo que se disputan en Kigali (Ruanda). Subcampeona en línea el año pasado, la ciclista del Movistar ha confirmado su calidad y ha dado a la selección española la primera medalla en el Mundial.

Sobre un recorrido de 18,3 kilómetros con la misma ascensión final adoquinada donde Evenepoel dobló el domingo a Pogacar, ha vencido la neerlandesa Megan Arens con 35 segundos de ventaja sobre Paula Ostiz. Ha completado el podio la noruega Oda Aune Gissinger a 37.

