Maite Urteaga y Ayala Serrano, en la lista para los Campeonatos de Europa

Las contrarrelojes individuales inauguran este miércoles el Campeonato de Europa de Drôme-Ardèche (Francia) que se disputará durante cinco días y finalizará el fin de ... semana con las pruebas en ruta. La zumaiarra Maite Urteaga, en categoría Élite y la larrauldarra Ayala Serrano, en Sub-23, serán la representación guipuzcoana en un Europeo que contará con la participación entre otros de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.

Ayala Serrano, que a sus 19 años viene de ser 41ª en el Tour del Porvenir, será la primera en competir. Lo hará el viernes (9.00 h.) en la prueba en línea que se disputa sobre un recorrido de 85,7 kms. con algo más de 1.500 metros de desnivel. Junto a Serrano componen la selección española Paula Blasi, que correrá la crono, Lucía Ruiz, Paula Ruiz, Ainara Albert y Alba Codony.

Al día siguiente (14.00 h.) será el turno de Maite Urteaga que afrontará un recorrido similar de 116 kms. La corredora del Eulen, de 24 años, debutó hace dos semanas como stagiere en el Laboral Kutxa precisamente en el Tour de l'Ardèche, premio a una gran temporada que se vio cortada a finales de mayo al sufrir un accidente tras chocar contra la parte trasera de un automóvil mientras entrenaba en Arrasate. Urteaga trabajará en el Europeo para Mavi García en un equipo que completan Mireia Benito, que competirá en la crono, Ariana Gilabert, Yurani Blanco y Sara Martín.

El Campeonato de Europa arranca este miércoles con las pruebas contra el crono Júnior, Sub-23 y Élite. El jueves será el turno de las cronos mixtas y el viernes se disputarán las primeras pruebas en ruta.

La categoría Élite masculina no contará con presencia guipuzcoana, aunque en el equipo que lidera Juan Ayuso estarán el gasteiztarra Markel Beloki y los navarros Igor Arrieta y Urko Berrade. Junto a ellos estarán también Pablo Torres y el catalán Abel Balderstone que participará en la crono.

La prueba en ruta del domingo (11.45 h.) tiene un recorrido de 202,5 kms. y un total de 3.300 metros de desnivel. Pogacar vuelve a ser el gran favorito en una cita en la que estarán también Vingegaard, Evenepoel, Skjeljmose, Mads Pedersen, Jan Christen Alaphillipe, Seixas o Almeida. Será baja Roglic.