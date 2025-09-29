Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maite Urteaga. DV
Ciclismo

Maite Urteaga y Ayala Serrano, en la lista para los Campeonatos de Europa

Juan Ayuso liderará un joven bloque en el que figuran entre otros Urko Berrade, Igor Arrieta o Markel Beloki para la cita que comienza mañana en Drôme-Ardèche

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:32

Las contrarrelojes individuales inauguran este miércoles el Campeonato de Europa de Drôme-Ardèche (Francia) que se disputará durante cinco días y finalizará el fin de ... semana con las pruebas en ruta. La zumaiarra Maite Urteaga, en categoría Élite y la larrauldarra Ayala Serrano, en Sub-23, serán la representación guipuzcoana en un Europeo que contará con la participación entre otros de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.

