Debora Silvestri celebra la victoria en el Gran Premio Ciudad de Eibar. Laboral Kutxa/Naike
Ciclismo | Gran Premio Ciudad de Eibar

El Laboral Kutxa sobrevive al caos y despide a Santesteban con una victoria

Silvestri ha ganado el Gran Premio Ciudad de Eibar a pesar de que Ostolaza se haya caído cuando iba en cabeza en solitario. Cuatro corredoras del Laboral Kutxa se han ido al suelo y la errenteriarra ha sufrido una avería en su última carrera como profesional

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:20

Si el Laboral Kutxa ha querido hacer un guiño y convertir la despedida de Ane Santesteban en una película de drama con el habitual guion ... americano en el que al final todo sale bien, no le ha podido salir mejor en el Gran Premio Ciudad de Eibar que se ha adjudicado este domingo de la mano de su corredora italiana Debora Silvestri. El equipo vasco ha sufrido todo tipo de adversidades en distintos momentos de la carrera y, en un final increíble, ha logrado ganar por segundo año consecutivo en la ciudad armera el día que Santesteban se retira del ciclismo profesional.

