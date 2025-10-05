El Laboral Kutxa sobrevive al caos y despide a Santesteban con una victoria

Si el Laboral Kutxa ha querido hacer un guiño y convertir la despedida de Ane Santesteban en una película de drama con el habitual guion ... americano en el que al final todo sale bien, no le ha podido salir mejor en el Gran Premio Ciudad de Eibar que se ha adjudicado este domingo de la mano de su corredora italiana Debora Silvestri. El equipo vasco ha sufrido todo tipo de adversidades en distintos momentos de la carrera y, en un final increíble, ha logrado ganar por segundo año consecutivo en la ciudad armera el día que Santesteban se retira del ciclismo profesional.

La errenteriarra anunció el jueves su decisión de dejar la bicicleta en el Gran Premio Ciudad de Eibar, y si ya es habitual que el Laboral Kutxa salga a competir en esta prueba con la ambición de dominarla y ganarla, los argumentos eran aún más en la despedida de una corredora que ha dejado huella en el pelotón femenino a pesar de que en su palmarés no figuren muchas victorias.

Las carreteras mojadas debido a la lluvia han sido protagonistas durante toda la jornada. Primero porque, en el tramo de descenso entre Urretxu y Azkoitia, la organización ha decidido neutralizar la carrera por precaución, ya que el asfalto estaba sucio por algún tipo de vertido y no era seguro circular en bicicleta a grandes velocidades. Y después, por las diversas caídas que ha provocado.

El Laboral Kutxa ha vivido en sus carnes esas caídas. A la entrada de Ondarroa, a 30 kilómetros de la llegada, perseguía a Lily Williams (Human Powered Health), líder en solitario, y en una curva a izquierdas Kuskova y Eraso, que comandaban el pelotón y ambas del Laboral Kutxa, se han ido al suelo junto a otras dos ciclistas. Y kilómetros después Ane Santesteban ha sufrido una avería mecánica que le ha obligado a perseguir al pelotón durante unos 10 kilómetros. El conjunto vasco se ha reorganizado con el regreso de Santesteban al pelotón y ha reanudado la caza a escasos metros de comenzar el puerto de Ixua, juez de la carrera. La desventaja era de 50 segundos y contaba con cinco efectivos para tratar de reducirla.

Usoa Ostolaza ha dado una exhibición de fuerza en la ascensión, ya que ha sido la que ha reducido los últimos 20-30 segundos, momento en el que su compañera Debora Silvestri ha atacado. Ha logrado unos 5 segundos de ventaja, pero Noemie Thomson (DAS), con la zarauztarra a rueda, ha ido limando metro a metro la diferencia hasta que Ostolaza, con entereza, ha cambiado de ritmo para aprovechar la situación de superioridad del Laboral Kutxa.

Ha coronado en solitario Ixua con 17 segundos de renta sobre Thomson y Silvestri y se encaminaba hacia la victoria, la que hubiese sido la quinta de la temporada, pero a 4 kilómetros de meta y con el triunfo en la mano se ha ido al suelo en una curva a izquierdas durante el descenso. Se ha levantado rápido, pero a pesar de meter de nuevo la cadena la bicicleta sufría una avería, por lo que ha sido adelantada por Thomson y Coutinho (Massi-Baix) mientras esperaba el apoyo del coche neutral. No estaba Silvestri porque momentos antes también se había caído en el descenso. Un caos total y una situación dramática.

Sin embargo, la italiana se ha repuesto, ha borrado de la memoria la caída y se ha lanzado hacia abajo como si nada hubiera pasado, adelantando a Ostolaza y a las dos que comandaban la carrera. En la variante de Eibar se le ha sumado Thomson, pero la ha superado en el sprint final para alivio de los directores del equipo, que habrán rozado el infarto en los kilómetros finales desde el coche, y alegría para toda una escuadra que despide a lo grande a Ane Santesteban.

Ostolaza ha terminado quinta pedaleando una bicicleta del coche neutro y Ane Santesteban ha entrado en meta sonriente y saludando al público.