Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irati Aranguren, con el maillot del Andoaingo, sigue la estela de Paula Ostiz en la segunda etapa del Bizkaikolore de este viernes. Bizkaikolore

Ciclismo

Irati Aranguren: «No todos tienen la oportunidad de debutar en profesionales con 17 años»

Irati Aranguren, ciclista de Usurbil que suma ocho victorias en 2025 en categoría junior, dará el salto el jueves en Bélgica con el Laboral Kutxa

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 06:45

El ciclismo guipuzcoano está presenciando el nacimiento de una corredora que apunta alto. Siguiendo la tendencia de los talentos precoces que inundan el pelotón actual, ... la usurbildarra Irati Aranguren (Andoaingo, 17 años) pondrá la guinda a la excelente temporada que lleva en júniors –ocho victorias– debutando el jueves en profesionales con el Laboral Kutxa. Lo hará en el GP Lucien van Impe, carrera a la que llegará plena de confianza tras ser segunda en Bizkaikoloreak, prueba de la Copa de las Naciones a la que acudieron las mejores de la categoría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  3. 3 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  4. 4

    Fallece el joven que sufrió un grave accidente de moto hace tres semanas en Hondarribia
  5. 5 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  6. 6

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  7. 7 «Nos gusta cenar rodaballo a la brasa con vino blanco frente al mar»
  8. 8

    La Real deja sin dorsal a Odriozola, Becker, Carlos, Sadiq y Javi López
  9. 9

    «Es angustioso acostarte viendo las llamas por la ventana»
  10. 10

    Una multitud arropa a Fermin Muguruza en su barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irati Aranguren: «No todos tienen la oportunidad de debutar en profesionales con 17 años»

Irati Aranguren: «No todos tienen la oportunidad de debutar en profesionales con 17 años»