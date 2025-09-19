Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irati Aranguren, con el maillot del Andoaingo. BIZKAIKOLORE
Ciclismo

Irati Aranguren y Eñaut Urkaregi disputarán el Mundial júnior en Ruanda

La usurbildarra participará en la prueba en línea, mientras que el larrauldarra tomará la salida también en la crono

Luca Corsi

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

La usurbildarra Irati Aranguren y el larrauldarra Eñaut Urkaregi, juveniles ambos, forman la doble representación del ciclismo guipuzcoano en los Campeonatos del Mundo de ... ruta que comienzan este domingo en Kigali (Ruanda) con las dos contrarreloj de categoría élite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  3. 3

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  4. 4 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  5. 5 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  6. 6

    Angelina Jolie estará este domingo en San Sebastián
  7. 7 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  8. 8 La actriz Silvia Alonso alza la voz por Palestina: «Es tan atroz que debería estar por encima de derechas o izquierdas»
  9. 9

    La premio Donostia Esther García ya está en San Sebastián
  10. 10 El centro de depilación láser Bedda cierra sus tiendas en España, incluidas la de Donostia e Irun, al entrar en concurso de acreedores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irati Aranguren y Eñaut Urkaregi disputarán el Mundial júnior en Ruanda

Irati Aranguren y Eñaut Urkaregi disputarán el Mundial júnior en Ruanda