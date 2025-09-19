Irati Aranguren y Eñaut Urkaregi disputarán el Mundial júnior en Ruanda

La usurbildarra Irati Aranguren y el larrauldarra Eñaut Urkaregi, juveniles ambos, forman la doble representación del ciclismo guipuzcoano en los Campeonatos del Mundo de ... ruta que comienzan este domingo en Kigali (Ruanda) con las dos contrarreloj de categoría élite.

Aranguren, corredora del Andoaingo que las últimas semanas ha competido como stagiaire con Laboral Kutxa, participará en la prueba en línea del sábado 27. Es hija de ciclistas. Su madre, Kontxi Carbayeda, defendió en su día los colores del Orbea. Iñaki, su padre, destacó en el campo aficionado.

Urkaregi tomará la salida tanto en la contrarreloj del martes como en la prueba de fondo del viernes. El júnior del Tolosa-Danena, que a partir de la próxima temporada formará parte de la estructura de Lidl-Trek, es el actual subcampeón de España de ruta y viaja a África con el aval de las dos medallas obtenidas en el Mundial de pista, en el velódromo de Apeldoorn. Plata en la persecución individual, ganó el oro en madison junto a Eric Igual.