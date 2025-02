Ciclismo y 'minerales de sangre'

La Vuelta a Ruanda avanza en medio de rumores sobre la viablidad del Mundial de ciclismo que debe disputarse en el país en otoño. La ... Unión Europea (UE) pidió el lunes a la Unión Ciclista Internacional (UCI) que lo cambie de sede por el conflicto que se vive en la República Democrática del Congo. Europa denuncia la intervención en el país vecino de la milicia M-23, apoyada por Ruanda, con la explotación de minerales valiosos como telón de fondo. La ONU condenó estos hechos la semana pasada. La UCI dice que el Mundial se celebrará con normalidad del 21 al 28 de septiembre en Kigali, la capital.

Equipos como el Soudal renunciaron a correr la Vuelta a Ruanda por la inseguridad, pero no así otros como Lotto, Israel o TotalEnergies. La carrera se ha disputado en las dos últimas etapas en la región del lago Kivu, colindante con la frontera conflictiva. La comunidad occidental acusa a Ruanda de estar detrás del M-23 con el objetivo de hacerse con los yacimientos de cobalto, diamantes, tungsteno, coltán, oro y otros minerales, abundantes en la parte este del vecino Congo. Son los denominados 'minerales de sangre', por las dramáticas condiciones en las que son extraídos. Ruanda se estaría apropiando de esas riquezas y comerciando con ellas de forma ilegal.

UE ha anunciado sanciones al país, cuyo presupuesto proviene en un 40% de la ayuda internacional. La UCI se opone frontalmente a las sanciones, que acarrearían la suspensión del Mundial o, al menos, la ausencia de los corredores europeos, lo que en el ciclismo supone la inmensa mayoría de las figuras.

Como en todo, hay intereses cruzados. La UCI está presidida por el francés David Lappartient, que es uno de los candidatos a sustituir a Thomas Bach al frente del COI, en la votación del próximo 20 de marzo. Lappartient defendió en la presentación de su candidatura que «los Juegos Olímpicos deben ir a África. Deseo que así sea, porque se los merece». Avalar el cambio de sede de los Mundiales de ciclismo podría causarle problemas entre los electores africanos del COI.

Mientras tanto, la Vuelta a Ruanda avanza con un éxito de público impresionante que pone en duda la famosa afirmación de Jaime Ugarte, histórico presidente de Organizaciones Deportivas EL DIARIO VASCO, cuando decía que «la mejor afición del mundo es la de Euskadi» y también cuestiona la respuesta de quienes no estaban de acuerdo con Ugarte porque «la mejor es la belga». Los ruandeses viven con pasión la carrera y las multitudes a ambos lados de la calzada son dignas de verse. En las cinco etapas disputadas, dos triunfos europeos, dos australianos y uno africano, el del eritreo Henok Mulubrhan (Astana).

La UE llamó la boicot del Mundial con esa clase de unanimidad que parece esconder cierto desdén por el tema tratado, como si no importara a nadie y diera igual votar a favor que en contra. Las injusticias, la violencia y los desmanes están asegurados en aquella zona del mundo, pero las altas instituciones occidentales suelen ser más prudentes con otras barbaridades en otras latitudes. El equipo Israel ha ganado dos etapas en esta Vuelta a Ruanda, países con relación cuestionable con los derechos humanos patrocinan a varios de los mejores equipos del World Tour...

Sin duda, la situación en los Grandes Lagos es seria y el respeto por la dignidad humana en aquellas minas terribles, muy mejorable. Y es bueno que la UE, la primera potencia mundial en legislación y desarrollo de normas, se sienta obligada a intervenir. Pero seguramente el paternalismo no sea la mejor manera de ayudar. Bruselas llama a suspender el Mundial pero no cancela su acuerdo con Ruanda para la importación de minerales, solo se compromete a revisarlo. Este domingo se disputa la última etapa de la Vuelta a Ruanda, en el circuito de Kigali –con su muro adoquinado incluido– que será el corazón del Mundial. La multitud será bíblica. África necesita que se le eche una mano, pero no al cuello.