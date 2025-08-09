Ganó el que se levantó más rápido

La reacción que Isaac del Toro (UAE) y Giulio Ciccone (Lidl-Trek) tuvieron después de la caída de la primera etapa en el Castillo de ... Burgos ha terminado definiendo el ganador de la Vuelta a Burgos, que ha ido a parar al mexicano. Los dos máximos favoritos se fueron al suelo cuando Del Toro resbaló en la última curva y Ciccone, sin poder evitarlo, le pisó y no pudo evitar terminar igual. Sin embargo, mientras el ciclista del UAE se levantó rápidamente y entró en el puesto 49, –en el pelotón– a 11 segundos, el italiano, más dolorido, tardó en ponerse en pie y cruzó la línea de llegada a 1:27, tiempo que se le adjudicó en la clasificación general porque la organización no consideró que el final tuviera que contar con la protección de los tres últimos kilómetros, donde los tiempos perdidos no se toman en cuenta en caso de avería o caída.

Esa diferencia ha resultado clave porque una semana después de que Ciccone ganara la partida a Del Toro –y el UAE– en las rampas de Murgil de la Clásica de San Sebastián, el escalador italiano volvió a imponerse en el enfrentamiento directo al joven talento de 21 años, que tuvo el mérito de sobreponerse a un pinchazo a 14 kilómetros de meta. En el uno contra uno, Ciccone atacó dentro del último kilómetro y no obtuvo respuesta de Del Toro, que aseguró la victoria general una vez que el líder Leo Bisiaux (Decathlon) cedió cuando la carrera tomó velocidad.

Es la novena victoria de la temporada para el mexicano, que está firmando un 2025 espectacular, y eso que se le escapó el Giro de Italia el penúltimo día. Ha ganado la Milano-Torino, una etapa en el Giro, tres etapas y la general de la Vuelta a Austria, la Clàssica Terres de l'Ebre, el Circuito de Getxo y la general de la Vuelta a Burgos. Con 21 años –cumple en noviembre– es el tercer ciclista con más victorias del pelotón, detrás de las 16 de su compañero Tadej Pogacar y las 12 de Tim Merlier (Soudal). Está empatado a nueve con Joao Almeida, Matthew Brennan (Visma) y Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Primera victoria monegasca

Por otro lado, en el Tour de Polonia, Victor Langelotti (Ineos) superó en los metros finales a Brandon McNulty (UAE) para convertirse en el primer monegasco en ganar en una prueba World Tour. La gira polaca concluye este domingo con una contrarreloj de 12,5 kilómetros con salida y llegada en las minas de sal de Wieliczka, en las inmediaciones de Cracovia. Langelotti defiende 7 segundos sobre McNulty y Pello Bilbao es quinto a 24 segundos.