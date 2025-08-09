Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lorenzo Fortunato y Leo Bisiaux acompañan a Del Toro en el podio final de la Vuelta a Burgos. UAE

Vuelta a Burgos

Ganó el que se levantó más rápido

Del Toro se lleva la Vuelta a Burgos a pesar de que Ciccone, lastrado por el tiempo que perdió en la caída de la primera etapa, vuelve a ganarle la partida

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:16

La reacción que Isaac del Toro (UAE) y Giulio Ciccone (Lidl-Trek) tuvieron después de la caída de la primera etapa en el Castillo de ... Burgos ha terminado definiendo el ganador de la Vuelta a Burgos, que ha ido a parar al mexicano. Los dos máximos favoritos se fueron al suelo cuando Del Toro resbaló en la última curva y Ciccone, sin poder evitarlo, le pisó y no pudo evitar terminar igual. Sin embargo, mientras el ciclista del UAE se levantó rápidamente y entró en el puesto 49, –en el pelotón– a 11 segundos, el italiano, más dolorido, tardó en ponerse en pie y cruzó la línea de llegada a 1:27, tiempo que se le adjudicó en la clasificación general porque la organización no consideró que el final tuviera que contar con la protección de los tres últimos kilómetros, donde los tiempos perdidos no se toman en cuenta en caso de avería o caída.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

