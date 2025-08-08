El Euskaltel-Euskadi lucha por su futuro en la Trans-Himalaya del Tíbet

Los puntos UCI vuelven a ser un quebradero de cabeza. Los equipos ProTeam, los de segunda división, tienen este año la obligación de acabar entre ... los 30 primeros de todo el mundo para aspirar a ser invitados al Giro, Tour o Vuelta de 2026. Esa pelea ha llevado al Euskaltel-Euskadi a explorar carreteras tibetanas en las que compite desde ayer hasta el domingo en la Trans-Himalaya Cycling Race. Es una carrera de cuatro etapas llanas y que tiene la particularidad de desarrollarse por encima de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Una aventura que tiene a Jon Aberasturi como la gran apuesta en la caza de victorias y una buena general pero que no ha empezado bien. El velocista alavés se quedó fuera de la pugna por el triunfo por una caída que no reviste gravedad.

El Euskaltel es actualmente 32º en el ránking UCI con 1.176 puntos y en el último tercio de la temporada la distancia sobre el corte, que lo marca el Bardiani, es de 683 puntos.

Clasificación UCI 2026 (puntos) 1. UAE 26.200

13. Movistar 7.107

25. Caja Rural 3.237

27. Burgos BH 2.191

28. Kern Pharma 2.142

29. Polti 1.917

30. Bardiani 1.859

32. Euskaltel-Euskadi 1.176

Quedar fuera de los 30 primeros supondría despedirse de la Vuelta de 2026. El Euskaltel no correrá la de este año por el sistema rotatorio de invitaciones bajo el que funciona la organización, ya que el año pasado sí participó junto al Kern Pharma en detrimento del Burgos y el Caja Rural. Sin embargo, está en serio riesgo que no tenga ni siquiera el derecho de recibir una invitación, lo que ello supone en la visibilidad de los patrocinadores en el mayor escaparate del año, en la futura inversión que las marcas hagan en la estructura y, en consecuencia, en el dinero con el que va a contar para hacer la mejor plantilla posible. Caja Rural (25º), Burgos (26º) y Kern Pharma (27º) sí están entre los 30 primeros.

Descarta la Volta a Portugal

Es la cuarta vez que el equipo naranja hace las maletas para viajar a Asia, una estrategia que persigue lograr más puntos en carreras que –a priori– tienen menor nivel pero que reparten los mismos puntos que O Gran Camiño, Vuelta a Asturias o la Volta a Portugal. Las anteriores carreras en Taiwán, Hainan y Qinghai –en China estas últimas dos– les sirvió para acumular 331 puntos, el 28% del total de este año.

Ránking UCI Solo los 30 primeros equipos podrán recibir una invitación para correr el Giro, el Tour o la Vuelta

La dirección deportiva del Euskaltel ha decidido descartar este verano la Volta a Portugal, una carrera de la misma categoría que la Trans-Himalaya porque la carrera lusa tiene once etapas y el rédito que se le puede sacar es limitado por lo mucho que andan los equipos portugueses en esta carrera. El año pasado, por ejemplo, el Euskaltel logró 97 puntos en total, un botín escaso para once días de competición y que incluyó incluso una victoria de etapa de Luis Ángel Maté.

En la primera etapa de ayer el mejor Euskaltel en el Tíbet fue el zumarragarra Nicolás Alustiza, noveno. De cara a la general, los 25 primeros obtienen puntos y el objetivo del Euskaltel era meter a Aberasturi en las primeras posiciones de las llegadas masivas para tratar de obtener una buena clasificación final. Tras la caída de ayer es vigésimo cuarto a 34 segundos, por lo que ha empezado la carrera a contrapié.