Paul Hennequin, del Euskaltel-Euskadi, en un momento de la primera etapa de la Trans-Himalaya. Burgos BH
Ciclismo

El Euskaltel-Euskadi lucha por su futuro en la Trans-Himalaya del Tíbet

La pelea por los puntos UCI para correr la Vuelta en 2026 le lleva a una carrera de cuatro etapas llanas que tienen lugar a 3.500 metros de altura

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:23

Los puntos UCI vuelven a ser un quebradero de cabeza. Los equipos ProTeam, los de segunda división, tienen este año la obligación de acabar entre ... los 30 primeros de todo el mundo para aspirar a ser invitados al Giro, Tour o Vuelta de 2026. Esa pelea ha llevado al Euskaltel-Euskadi a explorar carreteras tibetanas en las que compite desde ayer hasta el domingo en la Trans-Himalaya Cycling Race. Es una carrera de cuatro etapas llanas y que tiene la particularidad de desarrollarse por encima de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Una aventura que tiene a Jon Aberasturi como la gran apuesta en la caza de victorias y una buena general pero que no ha empezado bien. El velocista alavés se quedó fuera de la pugna por el triunfo por una caída que no reviste gravedad.

