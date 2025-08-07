Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciclismo

Bisiaux, de 20 años, estrena como un veterano su palmarés en Burgos

Ha ganado la tercera etapa después de coronar Orduña y adelantarse al sprint final

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:39

Ante ciclistas experimentados como Giulio Ciccone (Lidl) y talentos como el de Isaac del Toro (UAE), el francés Leo Bisiaux (Decathlon) interpretó la llegada de ... la tercera etapa de la Vuelta a Burgos como un veterano y atacó en el momento preciso y, sobre todo, con muchísima fuerza para estrenar con 20 años su palmarés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  5. 5

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  6. 6 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  7. 7 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  8. 8

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  9. 9 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bisiaux, de 20 años, estrena como un veterano su palmarés en Burgos

Bisiaux, de 20 años, estrena como un veterano su palmarés en Burgos