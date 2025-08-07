Bisiaux, de 20 años, estrena como un veterano su palmarés en Burgos
Ha ganado la tercera etapa después de coronar Orduña y adelantarse al sprint final
San Sebastián
Jueves, 7 de agosto 2025, 17:39
Ante ciclistas experimentados como Giulio Ciccone (Lidl) y talentos como el de Isaac del Toro (UAE), el francés Leo Bisiaux (Decathlon) interpretó la llegada de ... la tercera etapa de la Vuelta a Burgos como un veterano y atacó en el momento preciso y, sobre todo, con muchísima fuerza para estrenar con 20 años su palmarés.
Un cuarteto formado por Bisiaux, Ciccone, Pelizzari (RedBull) y Fortunato (Astana) coronó Orduña a 22 kilómetros de meta con la carrera completamente rota. Posteriormente se sumó Del Toro. Los cinco se iban a jugar la victoria al sprint en Valpuesta, pero Bisiaux se adelantó con un ataque decisivo al que nadie pudo contestar. Fue campeón del mundo júnior de ciclo-cross en 2023 y concluyó cuarto el Tour del Porvenir del año pasado.
