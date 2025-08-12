Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicolas Alustiza, en la presentación de una de las etapas de la carrera Trans-Himalaya del Tíbet. Trans-Himalaya Cycling Race

Ciclismo

Alustiza cuenta su experiencia en el Trans-Himalaya del Tíbet: «Cuando aterrizamos nos recibieron con bombonas de oxígeno»

Nicolas Alustiza ha sido el mejor Euskaltel-Euskadi en la Trans-Himalaya, donde les recibieron al aterrizar en el Tíbet con bombonas de oxígeno

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 00:11

«Cuando aterrizamos en Lhasa, la capital del Tíbet, nos recibieron con bombonas de oxígeno. Ahí nos dimos cuenta de que esto de la altitud ... iba en serio». Son palabras de Nicolas Alustiza (Zumarraga, 22 años), el mejor Euskaltel-Euskadi en la Trans-Himalaya Cycling Race que ha disputado el equipo naranja a los pies de los grandes colosos del planeta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 21 años y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  2. 2

    Gipuzkoa toma aire tras temperaturas que han alcanzado los 42º
  3. 3 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  4. 4

    Alcaldes que eligen su propio camino
  5. 5

    El Hospital Donostia reduce a la mitad el uso de los antibióticos que generan resistencia en las bacterias
  6. 6 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  7. 7 Programa de hoy lunes 11 en la Aste Nagusia de San Sebastián
  8. 8 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  9. 9

    El Mirandés, una opción para Carlos Fernández
  10. 10

    La indignación sacude Gaza tras la muerte de seis periodistas en un ataque israelí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alustiza cuenta su experiencia en el Trans-Himalaya del Tíbet: «Cuando aterrizamos nos recibieron con bombonas de oxígeno»

Alustiza cuenta su experiencia en el Trans-Himalaya del Tíbet: «Cuando aterrizamos nos recibieron con bombonas de oxígeno»