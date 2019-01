Ciclismo | Vuelta a San Juan Alaphilippe rompió el dique Ganó en su segundo día de competición de la temporada. Los tres segundos conseguidos en la única meta volante del día le permitieron seguir de líder a Gaviria, que llegó pinchado a meta BENITO URRABURUR El Dique Martes, 29 enero 2019, 10:44

Cuando Julian Alaphilippe atacó en la última de las tres ascensiones al alto de Punta Negra para conseguir la victoria en su segunda carrera del año, la temperatura en la región de Ullum había bajado. Hacía calor, pero sólo rondaba los cuarenta grados. Daba la impresión de ser hasta un tiempo normal.

El corredor francés entra dentro de ese grupo elegido de ciclistas que sin estar pletórico de forma es capaz de poder ganar. Algo que está al alcance de muy pocos.

Nada sorprendente si miramos la trayectoria que lleva, sus triunfos, su progresión y el futuro que le espera a un ciclista que tiene muchas cosas de Sean Kelly, Laurent Jalaber o Alejandro Valverde. No son malos ejemplos.

Es uno de esos corredores capaces de ganar desde enero hasta septiembre. Una joya de la que disfruta un equipo belga puesto que en Francia nadie fue capaz de retenerle en su momento.

El año pasado sumó 12 victorias, quedando por detrás en ese ránking de Viviani (18), Valverde y Groenewegem (14) y Mareczko (13).

Esta temporada ha adelantado su ejercicio de levantar los brazos. Hace un año lo hizo en Colombia Oro y Paz. Entre otros muchos logros sumó dos etapas de la Vuelta al País Vasco y la Clásica de San Sebastián, dos perlas que valen su peso en oro, junto a la Flecha Valona y dos etapas en el Tour, más la montaña. No hace falta dar más explicaciones sobre Julian Alaphilippe.

¿Condiciones extremas?

La etapa se recortó y pasó de los 160,2 kilómetros a los 134. La media horaria se fue a los 41,4 kilómetros por hora ¿Por qué se recortó? Porque se aplicó el reglamento de la UCI para situaciones extremas, en este caso de calor, por lo que el kilómetraje se quedó en una etapa para categoría sub 23, como mucho.

El representante de los corredores en esta prueba, Max Richeze, y el de los directores, Jean Pierre Heynderik, hablaron con el presidente del jurado técnico, el vizcaíno Carmelo Astigarraga y consiguieron esa rebaja. Una decisión un poco arriesgada que dejó el día pendiente de esa ascensión final, de unos kilómetros llenos de aficionados, a los que pareció que le sobraba la primera parte.

La Vuelta a San Juan volvió a rodar entre las localidades de Ullman y Zonda. La etapa finalizó en la zona de Ullman, en la llamada ruta del Perilago, que acoge además a Punta Negra y Caracol. Hay tres diques que los sanjuaninos dicen que han cambiado el clima del estado puesto que ahora llueve mucho y antes no veían una gota de agua, lo que no impide que el paisaje desértico se imponga. Entre Emirates y Deceuninck se bastaron para manejar la etapa, en la que hubo una caída a once kilómetros de la meta.

Tres segundos

El líder, y primer ganador en la Vuelta a San Juan 2019, Fernando Gaviria, tuvo problemas para pasar este puerto el año pasado, lo que le hizo llegar reventado a la parte final. Se quedó a trescientos metros de la meta. En esta ocasión no le pasó lo mismo. Ya sabía que podía tener problemas, y no los tuvo, salvo por un pinchazo que sufrió cerca de la meta junto a otros cincuenta corredores. Sumó tres segundos en la única meta volante de la etapa que le valieron para seguir de líder.

Emirates, a pesar de sus jóvenes, demostró solidez para proteger a Gaviria. El Deceuninck había estado revisando esta etapa antes del inicio de la carrera, mientras entrenaban por San Juan. Apuntaron a ella y no fallaron.

Davide Bramati, su director, suele preparar muy bien a sus corredores, intentando aprovechar los perfiles de ciclistas que tiene y sabía que la mejor ocasión para ganar en esta edición era el Dique.

En Punta negra, jalonada de banderas rojas y amarillas, que son los colores del equipo Virgen de Fátima de San Juan pasó todo lo que tenía que pasar. Atacó Alaphilippe, le siguieron Nairo Quintana y Tiesj Benoot.

El francés, lejos de su mejor forma, se quedó sólo y aguantó el arreón final del pelotón, en el que Óscar Sevilla realizó un amago de ataque que se quedó en nada.

El Deceunink ha cumplido en San Juan en una jornada en la que el equipo Movistar se movió con Nairo Quintana, hizo trabajar a Anacona y colocó entre los diez mejores a Carlos Barbero y Richard Carapaz. Les quedará otra oportunidad en un terreno con una dureza más consistente, en el alto de El Colorado, el viernes.

Hoy, en la tercera etapa, se celebrará la contrarreloj de Pocito, con 12 kilómetros de recorrido, en las que debe de verse quienes van a jugarse la victoria final.