Fallece a los 90 años Don Julio, la firma de DV para la caza y la pesca

Don Julio, histórica firma del Diario Vasco para la caza y la pesca, falleció este lunes a los 90 años de edad, acompañado de los suyos tras un proceso degenerativo que se complicó en los últimos dos días. Prueba de ello es que casi hasta el fin de sus días continuó escribiendo sobre su gran pasión, la caza y pesca. El funeral será este viernes a las 19 horas en la iglesia de San Ignacio en Donostia. El velatorio, mañana martes de once a una por la mañana y de cinco a siete por la tarde.

Julio García Sanz, Don Julio cuando se trataba de escribir, era pintor de profesión y tuvo una larga trayectoria pintando cuadros. Sin embargo, era un apasionado del deporte, concretamente de la caza y pesca, el judo y el submarinismo, lo que le animó a escribir en prensa y hablar en la radio, sobre todo de caza y pesca.

Ramón García, hijo de Don Julio y secretario técnico de la Federación Guipuzcoana de Caza y Pesca, repasa en estos momentos difíciles para la familia la trayectoria de su padre. «No me acuerdo el año con exactitud, pero fue a finales de los años 80 o inicios de los 90 cuando mi padre fichó por El Diario Vasco», recuerda el hijo de Don Julio. «Al principio comenzó con una página semanal, que se ha ido reduciendo a medida que la sociedad demandaba otro tipo de noticias», añade.

En 1999, la Fundación Kutxa sacó como obra social a la venta 'Julio García Sanz, el pintor de la naturaleza', un libro sobre la trayectoria de Don Julio. «Fue a raíz de una exposición antológica que le hicieron», explica Ramón García. En esta obra se repasa su labor como pintor y también su trayectoria en prensa.

Su llegada a El Diario Vasco

Otro de los capítulos del libro trata la llegada de Don Julio a El Diario Vasco, la cual explica Ramón García con el libro de su padre delante. «Salvador Pérez-Puig –director de este periódico desde 1991 hasta que falleció en 1995– le llamó para ficharle. Después de mucho tira y afloja y mucho consultar con la almohada y su mujer terminó aceptando la oferta», lee el hijo de Don Julio.

Sin embargo, la obra recuerda que su trayectoria en los medios empezó mucho antes. «Su primer artículo lo escribió en el periódico 'Unidad' en 1961 y se titulaba 'La cabra que se escapa al monte'», cuenta Ramón García mientras lee el libro que le dedicó la Kutxa. En 1969 se incorporó a 'La Voz de España' para seguir escribiendo sobre la caza y la pesca antes de que cerrara. Ambos medios cerraron en el año 1980.

Su siguiente y último paso ya fue El Diario Vasco, periódico en el que informó sobre la caza y la pesca durante más de treinta años. Mientras tanto, combinó la prensa escrita con aportaciones en Radio San Sebastián.

El fallecimiento de Don Julio deja huérfano un deporte «con un gran número de seguidores en Gipuzkoa», según Ramón García, quien teme que aquí finaliza seguimiento de la caza y la pesca «porque lo especial era la firma de Don Julio».