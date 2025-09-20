Skrzyniarz pone las cosas en su sitio
El Irudek Bidasoa Irun rompió su mala racha en Puente Genil con una victoria labrada en la segunda parte, cuando llegó a estar nueve arriba
Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00
Que me perdonen los demás jugadores del Irudek Bidasoa Irun pero de nuevo hay que destacar a Jakub Skrzyniarz, que decantó la balanza a ... favor del equipo amarillo en Puente Genil, donde las tres últimas visitas se habían saldado con derrota y las últimas diez, con ocho puntos.
Tras un primer tiempo igualado, en el segundo el conjunto irundarra fue muy superior al local y llegó a estar con nueve goles de ventaja en el marcador, que al final mostró un 30-36.
El Irudek Bidasoa Irun se plantó en Córdoba con mezcla de sensaciones. Por un lado el respeto al rival y a una cancha casi maldita y, por otro, la convicción del buen juego en este arranque de temporada y la buena defensa y portería, que son las que aseguran éxitos.
Puente Genil
De Hita (6 paradas, 1 pen.), Simonet (4, 2 pen.), Daniel Ramos (2), Cuenca (1), Aizen (6), Dorado (1), Estepa (5) –siete inicial–, Carvalho (1 parada), Cabello (2), Dukic (1), Bernabeu (2, 1 pen.), Sousa (2), Serrano (3), Claudio Ramos y Mc Cormick (1).
30
-
36
Irudek Bidasoa Irun
Maciel (2 paradas), Tuà (3), Jevtic (1), Peciña (1), González (5), Rodrigo Salinas (2), Nevado –siete inicial– Skrzyniarz (10 paradas, 1 pen.), Furundarena, Esteban Salinas (3), Mujika (8), Mielczarski (3), Da Silva, Nieto (3, 1 pen.), García (3) y Valles (4, 3 pen.).
-
Marcador cada cinco minutos: 2-3, 5-5, 8-8, 10-12, 13-14, 15-17, 16-18 (descanso); 18-21, 21-24, 21-27, 23-31, 26-33 y 30-36
-
Árbitros: Alberto Murillo y Pablo García, que excluyeron a los locales Ramos (dos veces), Simonet y Cabello y a los visitantes Jevtic (dos veces), Mielczarski, Da Silva y Peciña. Mostraron roja directa al local Sousa (m.57)
Tras el 2-0 de inicio, los guipuzcanos firmaron un parcial de 0-4 y se pusieron dos arriba, pero el 3-5 fue seguido de otro parcial, local, de 3-0, y el marcador sonrió al anfitrión durante algunos minutos. Del 8-7 se pasó al 8-10 y en ese momento hasta ocho jugadores bidasotarras habían marcado, en dos ocasiones Xavi González y Julen Mujika. Aunque la lista creció en el 9-11 a nueve goleadores distintos, Mujika rompió ese equilbrio marcando tres goles consecutivos. Varias veces el luminoso mostró dos goles a favor del visitante, pero no se rompía el partido, en parte por las exclusiones (dos los de casa, cuatro los foráneos).
Y en dos quedó la diferencia al descanso, 16-18, con un gol casi sobre la bocina de fly culminando Dariel García el pase de Nacho Valles.
0-6 en siete minutos
El contraataque, arma que en el primer tiempo significó seis goles amarillos, salió a relucir en el segundo, de la mano de Iñaki Peciña, Dariel García y Xavi González para el 18-21, primera diferencia de tres goles para cualquiera de los dos equipos. Y subió a cuatro en el 20-24, antesala del despegue bidasotarra, pilotado por Jakub Skrzyniarz.
El polaco, que había entrado en la cancha en el minuto 21, detuvo con 21-24 una vaselina con la que Pablo Simonet quería poner a su equipo a dos goles. Y con 21-26 un siete metros. Esas dos paradas formaron parte del bloque de cinco que acumuló en nueve minutos, los que estuvo el Puente Genil sin marcar. Y mientras, el Irudek Bidasoa Irun a lo suyo, con goles de todos los colores para un parcial de 0-6 en siete minutos, de nuevo con esa característica colectiva de hasta cinco goleadores distintos, con dos dianas de Esteban Salinas. Con 21-30 a falta de doce minutos, el partido estaba casi sentenciado y, aunque el marcador se estrechó, 28-33, no hubo ni atisbo de remontada.
Con dos victorias en dos jornadas y +13 en goles, el Irudek Bidasoa Irun jugará el jueves en Artaleku contra el Ademar León, que hoy recibe al Granollers en un duelo de aspirantes al subcampeonato.
