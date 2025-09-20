Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Julen Mujika fue el máximo goleador del equipo amarillo, con ocho aciertos de ocho intentos. HERNÁNDEZ

Skrzyniarz pone las cosas en su sitio

El Irudek Bidasoa Irun rompió su mala racha en Puente Genil con una victoria labrada en la segunda parte, cuando llegó a estar nueve arriba

Iñigo Aristizabal

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Que me perdonen los demás jugadores del Irudek Bidasoa Irun pero de nuevo hay que destacar a Jakub Skrzyniarz, que decantó la balanza a ... favor del equipo amarillo en Puente Genil, donde las tres últimas visitas se habían saldado con derrota y las últimas diez, con ocho puntos.

