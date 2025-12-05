Salida complicada para el Irudek Bidasoa Irun

Iñigo Aristizabal Irun Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:38 Comenta Compartir

El Irudek Bidasoa Irun aparca la European League hasta febrero y se centra en el sprint final de la liga, con cuatro partidos y empezando por el que jugarán mañana (19.15 horas) en la cancha del Villa de Aranda.

Alex Mozas tiene claro que «siempre ha sido un equipo que es muy fuerte en su casa. Ha vuelto con fuerza a la liga Asobal, como demostró el año pasado siendo el equipo revelación y salvándose con solvencia y creo que nuestra visita les motivará». El pabellón arandino es «uno de los más complicados de la Asobal».

Al equipo irundarra le quedan dos salidas, Aranda y Granollers, y el madrileño sabe que «ese campo siempre da un plus al Villa de Aranda», que ha sacado como local seis de los ocho puntos que tiene. En casa sólo ha perdido contra Torrelavega.

El entrenador bidasotarra añade que su rival de mañana «es más que su campo. La temporada pasada dio un rendimiento muy alto y ahora tienen un año más de experiencia y se han reforzado muy bien». Tiene «muchos jugadores buenos y un equipo muy entrenado, con mucha variedad a nivel ofensivo y defensivo. Y seguro que nos va a poner el partido muy complicado».

Allí juegan, en calidad de cedidos por el Bidasoa, Asier Iribar y Jakub Sladkwoski, «que son los dos que le dan el plus de calidad». El de Zumaia es el máximo goleador de su equipo, con 4,1 por partido, y el polaco ha entrado en la prelista de su selección para el Europeo.

El conjunto amarillo tiene ahora dos objetivos. «A corto plazo, ganar en Aranda, que no es una obligación, pero obviamente para nosotros es imprescindible si queremos estar arriba. Y, a medio, llegar al parón con 23 puntos», para lo que debería ganar en Aranda y Granollers y al Cangas y al Cuenca en Artaleku. Alcanzar esa cifra sería, «compaginando con Europa, algo de sobresaliente, sin duda. Habiendo competido tan bien como hemos competido en Europa, yo creo que eso no se ha visto mucho y sería algo muy bonito».

