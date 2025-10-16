Rodrigo Salinas se coloca casi a la altura de Nenad Perunicic

Los que no vieron jugar a Nenad Perunicic no saben el potencial que tenía el lateral izquierdo montenegrino, una de las piezas clave para que ... Elgorriaga Bidasoa fuera campeón de Europa y de Liga en 1995. Entre las hazañas de 'Peru' están los trece goles que marcó al Magdeburgo en la semifinal de la Recopa de 1996, más de la mitad de los que hizo el equipo chocolatero en la derrota por 26-23, que fraguó con la victoria por 23-18 en el partido de vuelta para llegar a la final, donde se impuso al Veszprem.

Y casi a la altura de Perunicic ha llegado esta semana Rodrigo Salinas, al marcar once goles en el partido que el Irudek Bidasoa Irun ganó en la cancha del Potaissa Turda rumano por 33-34. Perunicic parece inalcanzable, pero lo que sí ha conseguido el lateral derecho chileno es ponerse al frente de la clasificación de los máximos goleadores bidasotarras en partidos europeos en la era moderna. En ella están, con diez goles, Jon Azkue (dos veces), Iñaki Cavero (dos), Kauldi Odriozola y Dariel García.

Curiosamente, Azkue y Cavero coincidieron en marcar diez goles en un mismo partido, contra el Kolstad noruego en la eliminatoria para entrar en la European League. Entre los dos hicieron veinte goles en la victoria 30-27 y ningún otro jugador bidasotarra marcó más de dos goles aquel día.

Alta efectividad

En los once goles que Rodrigo Salinas marcó en Rumanía destaca, además, la alta efectividad mostrada por el chileno, ya que únicamente falló un lanzamiento, en jugada. En lo referente a los penaltis, el mayor de los Salinas acertó los nueve que intentó, seis al portero titular y tres al suplente. Esta temporada no había lanzado desde siete metros ni en los cinco partidos de liga ni en los dos de la previa europea, pero asumió esa función ante la ausencia del especialista Iñaki Cavero, lesionado, y por delante de otros que suelen lanzar en parado como Gorka Nieto (6/7 en liga y 1/2 en Europa) o Nacho Valles (5/5 en la eliminatoria contra el ABC de Braga y 4/8 en liga).

En total, seis jugadores del Irudek Bidasoa Irun han lanzado penaltis en lo que va de temporada, pero nadie con el 100% de acierto como Rodrigo Salinas, que es por el momento el máximo goleador amarillo en liga y, por supuesto, en European League, 18. Curiosamente, en la competición continental el segundo es el otro lateral derecho, Julen Mujika, con trece tantos.

Mañana en Barcelona

La expedición guipuzcoana se quedó un día más en Rumanía, donde entrenó ayer, y será hoy cuando realice el viaje de regreso, pero no con destino a casa, sino a Barcelona, donde mañana se enfrentará al Barça a partir de las 21.00 horas y retransmitido por Teledeporte.

Con la derrota del Granollers el martes ante el Aarhus danés, el Irudek Bidasoa Irun es el único equipo de Asobal invicto esta temporada contando liga y competición europea. Y aspira a mantener ese privilegio tras la visita al Barça