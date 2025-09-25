Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Gorka Nieto tiró del carro en la segunda mitad, en la que marcó cuatro de sus cinco goles de la noche ante el Ademar. F. de la Hera
Balonmano

Si no puedes ganar, al menos no pierdas

El Irudek Bidasoa Irun falló mucho en ataque y cedió ante el Ademar León el primer punto de la temporada

Iñigo Aristizabal

Irun

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:44

La frase 'Si no puedes ganar, asegúrate de no perder' se le atribuye a Johan Cruyff y es la conclusión que debe sacar del partido ... de ayer el Irudek Bidasoa Irun, que no estuvo al nivel de las tarde anteriores y, tras haber arrancado la temporada con cuatro victorias consecutivas –dos en liga y dos en Europa–, se tuvo que conformar con el empate, 26-26, ante el Ademar León. Conformar, o celebrar. Porque sumar siempre es bueno y más ante un rival directo y tras haber fallado muchos lanzamientos claros, mientras que la defensa sí estuvo reconocible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  5. 5 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  7. 7 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  8. 8 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  9. 9

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  10. 10

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Si no puedes ganar, al menos no pierdas

Si no puedes ganar, al menos no pierdas