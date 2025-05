Iñaki Peciña vuelve al Irudek Bidasoa Irun

Iñaki Peciña volverá a vestir la camiseta del Irudek Bidasoa Irun a partir del verano que viene y durante dos temporadas. Formado en Artaleku, hizo ... las maletas en 2010 y ha jugado en Torrevieja, Portland San Antonio, Valladolid, Guadalajara, Villa de Aranda y Logroño antes de dar el salto en 2017 a la liga francesa, donde ha militado en el Pays d'Aix y, en las tres últimas temporadas, en el Chambery Savoie. 60 veces internacional con España, cuenta en su palmarés con la plata en el Europeo de 2022 y el bronce en el Mundial de 2023. El último día de este mes cumplirá 37 años.

Para Peciña, volver al Bidasoa ha sido «una decisión bastante sencilla. Estoy contento y también con un gran sentimiento de responsabilidad». Antes de nada, quiso «agradecer a Julen, Gurutz y Gorka Wamba, que han mostrado mucho interés desde el primer momento, que han estado muy pendientes, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel humano y creo que es algo que hay que valorar también».

No está teniendo muchos minutos en el Chambery y quiere «volver a sentirme jugador, a sentirme valorado, respetado e importante». Asegura que «me fui de aquí hace quince años y no tiene nada que ver el club que dejé con lo que me encuentro hoy en día». En ese sentido, «no descubro nada si os digo que es un equipo referente en España, pero también en Europa. Se está viendo en los resultados que se están obteniendo en los últimos años, este año en particular». Considera que «tengo muchas cosas que aportar dentro de la pista, sobre todo mi experiencia, mi nivel de juego obviamente, y es por ahí donde quiero empezar».

El presidente bidasotarra, Gurutz Aginagalde, también ha querido dar las gracias a Peciña porque «sabemos que ha tenido ofertas muy importantes encima de la mesa y que haya decidido venir al Bidasoa y es un motivo de alegría para nosotros».

Según Aginagalde, «la vuelta de Iñaki no solamente es una gran noticia a nivel deportivo sino también a nivel de club. Para cualquier jugador o jugadora del club el ejemplo de Iñaki tiene que ser un ejemplo a seguir porque encarna perfectamente los valores del club, la formación, el esfuerzo, el trabajo y la ambición». Por ello, «la vuelta de Iñaki supone mucho más que un refuerzo de alto nivel a nivel deportivo».

Por su parte, Gorka Wamba, director deportivo del club, ha destacado que «es una incorporación muy importante. Un jugador de Irun, experiencia a nivel internacional, forjado en una liga tan potente como la francesa y que nos va a dar un rendimiento inmediato».