«Es un honor que Juantxo se haya reenganchado»

Tras el partido contra el Melsungen, saldado con un doloroso 22-32 y la eliminación de la European League, Alex Mozas desveló que «la víspera ... recibí una de las llamadas que más ilusión me ha hecho en mi vida», la de Juantxo Villarreal.

Explicó que «le conocí la semana pasada en Benidorm (donde reside desde hace años el exentrenador) , en un encuentro que quedó en privado. Nadie sabía que había estado con él. Estuvimos hablando y yo creo que él vio algo que le recordaba a su época». El lunes «me llamó y me dijo que iba a venir, que iba a ver el partido. Que en principio no pensaba venir, pero que le había entrado un poco el gusanillo después de tanto tiempo». Por la tarde, cerca de Artaleku, «nos tomamos un café y me dio algún consejo que, como se pudo ver, no seguí», bromeó.

En cualquier caso, para el madrileño es «un honor que el mejor entrenador de la historia del club se haya reenganchado al equipo y que tuviera el detalle de querer tomar un café conmigo antes del partido y ayudarme a llevar ese rato previo que lo pasé muy bien con él. Me contó muchas anécdotas».

Este encuentro entre pasado y presente del Bidasoa muestra que la jornada del martes no fue una más. No llega a la altura de fechas significativas por haber conseguido títulos, pero sí que el 29 de abril quedará en el recuerdo de los bidasotarras.

Y no solo ese día, sino también los anteriores, empezando por el 22, con el gran partido realizado en Alemania y la mínima desventaja sufrida, y toda la semana, creyendo que era posible eliminar al líder de la Bundesliga. Si uno se para a pensar, esa frase, 'eliminar al líder de la Bundesliga', entra en el terreno de lo prácticamente imposible. Pero el Irudek Bidasoa Irun creyó que se podía hacer y fue la combinación de su discreta actuación y de todo el potencial alemán la que hizo saltar el partido por los aires.

Pese a la eliminación, la trayectoria europea ha sido sensacional, mejor de lo que se podía esperar. Los irundarras acabaron primeros de la primera fase, también de la segunda y fueron uno de los cuatro equipos que accedieron directamente a cuartos de final. Los otros tres, Kiel, Flensburg y Montpellier, junto con el Melsungen de Erik Balenciaga, jugarán la Final Four de la European League.

Ahora al conjunto amarillo le quedan cuatro partidos para intentar ser segundos o terceros de la liga, el primero este sábado a las 20.00 en Artaleku contra Anaitasuna, y la fase final de la Copa del Rey, el primer fin de semana de junio en Irun.

En cuartos de final de la Champions League, el Barça recibe hoy a las 20.45 al Pick Szeged de Imanol Garciandía, con tres goles de ventaja del partido de ida.