Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Rodrigo Salinas encarando la defensa segoviana. Daniel Pérez
Liga Asobal | Nava 30 - 35 Bidasoa

El Bidasoa sentenció al Nava con Maciel y contraataques

Los irundarras rompieron el partido con un parcial de 0-7 en el primer tramo de la reanudación y vuelven al liderato

Iñigo Aristizabal

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Con la claridad de un 30-35 y habiendo estado diez goles arriba se impuso ayer el Irudek Bidasoa Irun en la pista del Nava, ... con lo que recupera el liderato, compartido con el Torrelavega y con un partido más que Barça (pendiente) y Granollers, que juega hoy su partido de la cuarta jornada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  6. 6

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  7. 7 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  8. 8 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  9. 9

    Hamás e Israel se citan este domingo en Egipto para negociar el plan de Trump y sellar la paz
  10. 10 Cortes de tráfico, calles cerradas y cambios en parkings: así afectará la Media Maratón de mañana a la circulación en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Bidasoa sentenció al Nava con Maciel y contraataques

El Bidasoa sentenció al Nava con Maciel y contraataques