El Bidasoa sentenció al Nava con Maciel y contraataques

Con la claridad de un 30-35 y habiendo estado diez goles arriba se impuso ayer el Irudek Bidasoa Irun en la pista del Nava, ... con lo que recupera el liderato, compartido con el Torrelavega y con un partido más que Barça (pendiente) y Granollers, que juega hoy su partido de la cuarta jornada.

Tras el decepcionante empate ante el Ademar, el conjunto amarillo recupera el sabor de la victoria y, también, las sensaciones. No las había perdido del todo, porque contra el conjunto leonés lo que falló fue la puntería y no el juego, pero ayer firmó una actuación notable.

Alex Mozas optó por atacar con siete jugadores durante los primeros minutos del partido, no pocos. Es una táctica arriesgada, que deja la portería vacía, pero al menos en esta ocasión el rival sólo pudo marcar un gol desde su área.

Viveros Herol Nava: Patotski (4 paradas, 1 pen.), Reig (1, 1 pen.), Carró, Arzoz (1), Pasquet (5), Batista (3), Lufuanitu (4) -siete inicial-, Martins (7 paradas, 1 gol), González (3), Otero (1), Pugliase (1), Marugán (4, 1 pen.), Carrión, Bandeira (2), Bonanno (2) y Herranz (2). 30 - 35 Irudek Bidasoa Irun: Maciel (14 paradas, 1 gol), Tuà (9), González (4, 1 pen.), Esteban Salinas (1), Rodrigo Salinas (4), Nevado (5), Valles -siete inicial-, Cavero, Peciña (2), Wamba, Mujika (1), Mielczarski (3), Da Silva, Nieto (2) y Díaz (3). Cada cinco minutos: 4-3, 6-8, 9-11, 11-13, 13-16, 17-20 (descanso); 19-24, 19-28, 21-30, 25-32, 27-34 y 30-35.

Árbitros: Alejandro Hoz y Axel Riloba, que excluyeron a los locales Lufuanitu, Herranz y al entrenador Senovilla y a los visitantes Peciña (dos veces), Da Silva y Nieto.

Las primeras ventajas, mínimas, correspondieron al equipo segoviano, hasta el 6-5 en minutos de mucho ritmo e intercambio de goles sin apenas fallos. En ese instante, el Irudek Bidasoa Irun plantó un parcial de 0-4 en poco más de dos minutos, con los dos primeros de los cinco contraataques que llevó a buen puerto en el primer tiempo.

Aunque el 6-9 fue rápidamente neutralizado por el Nava, 9-9, el conjunto amarillo apretó de nuevo, se puso 9-12 y hasta el descanso navegó con entre dos y cinco goles de diferencia. Después el encuentro cogería otro cariz, pero cuando en el minuto 21 Peciña fue excluido por segunda vez y con 12-13 en el marcador sonaron las alarmas, porque ayer en defensa no estaban los lesionados Jevtic y Furundarena y el irundarra corría el peligro de una tercera exclusión. Sin embargo, del 12-13 de ese momento se pasó al 14-19 y al descanso se llegó con diferencia de tres goles, 17-20.

Maciel, de nuevo pletórico

Aunque los partidos duran sesenta minutos, ayer gran parte de la victoria irundarra se concentró en seis, los que van del 34 al 40. Ya para el cuarto minuto de la reanudación Leo Maciel llevaba tres paradas, casi tantas como las cuatro del primer tiempo, pero la diferencia se mantenía en tres goles, 19-22.

A partir de ahí, tres paradas más del argentino (6 de 8 en 12 minutos, 75%), balones recuperados por la defensa amarilla y perdidos por el Nava dieron pie a tres contraataques que, sumados a cuatro goles más, dan un total de siete en el parcial de 0-7 con el que el conjunto guipuzcoano dinamitó el encuentro, 19-29 en el minuto 40. Y en esos cuatro, uno de Maciel desde su área, que apuntamos en el apartado de los contraataques, para poner la guinda a su gran actuación.

Una brecha de diez goles, que se mantenía en el minuto 45, es prácticamente insalvable. El Nava lo intentó con defensa 5:1, contó con paradas del portero suplente y con unos cuantos goles de contraataque, pero lo más que se acercó fue a cuatro goles y ya sin tiempo, el 30-34 a falta de dos minutos.

Contra el Huesca, el viernes

El Irudek Bidasoa Irun jugará su partido de la quinta jornada del campeonato liguero el viernes a las 19.00 horas en Artaleku contra el Huesca. De esta manera tendrá más tiempo para descansar y viajar a Rumanía, donde el martes 14 empezará una nueva aventura europea.