Alex Mozas quiere que el Irudek Bidasoa Irun siga encajando pocos goles

El Irudek Bidasoa Irun jugará este sábado (17.30) en Puente Genil, el destino más lejano que tiene en la liga, a más de 900 kilómetros.

Alex Mozas recuerda que «es la primera vez que juego tan pronto en la temporada allí, siempre me ha tocado jugar en las últimas jornadas, que evidentemente llegas con toda la carga de la temporada al viaje más largo. En este caso es el primer viaje de la temporada, estamos frescos, y creo que es un momento bueno para ir allí, sin la carga de partidos y viajes».

Eso, por un lado. Por otro, la dificultad propia del rival y de la cancha, «una de las más complicadas de la liga. El Puente Genil todos los años basa su clasificación en los partidos de casa».

La temporada pasada los cordobeses quedaron un punto por encima del descenso pero Mozas advierte que «es un buen equipo, que tiene jugadores con talento en la primera línea, tiene un pivote muy bueno como Dani Ramos y los dos extremos titulares también son buenos jugadores».

El Puente Genil perdió 38-33 en su debut, ante el Granollers. «Tuvieron luces y sombras en ese partido. Su primera parte fue mala pero en la segunda se pusieron a 4-5 goles después de haber ido perdiendo por diez».

Destaca el madrileño que «nos enfrentamos a un rival que tiene gol, no es fácil meterle 33 goles al Granollers».

Y en el otro lado de la balanza está la defensa del Irudek Bidasoa Irun, con 25 goles de media encajados en los tres primeros partidos, los dos europeos y contra el Caserío Ciudad Real. «Tenemos que intentar basar el partido de Puente Genil en que ellos no anoten fácil. Que la portería siga funcionando así, que la defensa le siga ayudando como lo está haciendo... Sobre todo los defensores centrales, Iñaki, Marko, Matheus y Eneko, están haciendo un buen trabajo».

