El Super Amara Bera Bera no podía perderse la final

El Super Amara Bera Bera peleará mañana por levantar por tercer año consecutivo la Supercopa Ibérica. Las donostiarras se medirán en el Pabellón Anaitasuna al ... vencedor del partido enfre el Beti-Onak y el Benfica (Rtve Play, 20 horas) en la final de la que saldrá el ganador del torneo que enfrenta a los cuatro mejores equipos de España y Portugal.

Esta tarde el conjunto dirigido por Imanol Álvarez ha obtenido sin apuros el billete al choque en el que mañana se decidirá el título. El Bera Bera fue superior al Madeira de principio a fin. Un primer parcial de 4-0 se convirtió en toda una declaración de intenciones de las de Bidebieta. Las portuguesas no tardaron en darse cuenta que cada balón que perdían lo aprovechaban las donostiarras.

Ester Somaza brilló desde el inicio con sus tantos en ataque, pero una de las fortalezas del Bera Bera sigue siendo que su anotación sigue siendo coral. María Duarte y Maira Vicentini consiguieron recortar distancias, 8-6. Apareció Elke Karsten. La argentina con tres tantos seguidos recuperó la máxima diferencia de cuatro goles y la amplió, 11-6.

Se puso el Super Amara en modo crucero y Erauskin dobló el luminoso, 14-7. Ogonovszky, Álvarez o Tchaptchet pusieron la directa, y sin perdonar las 14 pérdidas en la primera mitad del Madeira con su seña de identidad subiendo rápido a la contra, consiguieron una ventaja de hasta 10 goles que se quedó en 9 al descanso, 19-10.

Tras el descanso el conjunto portugues encontró la forma de arañar. Descubrieron cómo ganarle la espalda a la defensa donostiarra y con un buen juego combinativo a través de la pivote empezaron a sumar.

Si Nicole Wiggins se lució en el primer partido de la temporada la semana pasada en el Josean Gasca, la actuación de Lucía Prades con once paradas no se quedó atrás. El nivel en portería del Bera Bera apunta a ser sobresaliente esta campaña. La castellonense sostuvo el marcador en el momento de más desconexión de su equipo, que con un parcial igualado de 5-5 tras el descanso, tampoco vio el resultado peligrar.

Las donostiarras se volvieron rápido a enchufar. Erauskin –MVP del partido– recuperó el colchón de 10 goles, Elba Álvarez –jugadora más segura– encadenó tres goles y Hernández dos. Se volvieron a animar. Elene Fresco, lateral juvenil de Zarautz que debutó en liga frente al Porriño también tuvo su oportunidad.

Maitane Etxeberria se encargó de anotar el último gol del Bera Bera. La de Lezo puede levantar hoy su primer gol como capitana del conjunto donostiarra. Vicentini contestó y el marcador de la primera semifinal de la Supercopa lo cerró con el 31-21.