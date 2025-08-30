Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imanol Álvarez observa de brazos cruzados a Ogonovszky durante un partido de la pasada campaña Lobo Altuna
Balonmano

El Super Amara Bera Bera arranca su andadura liguera hoy frente al Porriño

Las de Imanol Álvarez abren el telón en el Gasca (19.00) ante una afición con ganas de ver buen nivel de balonmano

Xabier Manzanares

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 06:24

Las campeonas de Liga disputan hoy, el primer partido de la temporada frente al Porriño (19.00 horas) en el Josean Gasca. Las de Imanol Álvarez, con hasta cuatro nuevas incorporaciones a lo largo del verano, estrenarán por primera vez la maquinaria frente a una afición con ganas de volver a ver desde sus tribunas un gran nivel de balonmano. Enfrente les espera el único rival capaz, durante la última temporada, de ganar al conjunto donostiarra en su propia casa. Eso sí, la plantilla que tendrá hoy en sus manos Ismael Martínez, con hasta nueve altas y siete bajas, no tiene nada que ver con la que acabó la pasada Liga en cuarto lugar, por detrás del Super Amara Bera Bera.

«Hemos cumplido las mismas sesiones de entrenamiento que en otros años y hemos jugado seis partidos. Es buena señal que las nuevas jugadoras —Nicole Wiggins, Elena Amores, Ester Somaza y Lisanne Kruijswijk— se hayan amoldado rápido al sistema de juego», explicó ayer el técnico de Ermua en la rueda de prensa previa al partido. El último choque entre los dos equipos fue en las semifinales de la Copa de la Reina, un encuentro en el que las de Ibaeta tuvieron que sudar la camiseta hasta los minutos finales para, finalmente, lograr el pase a la final y después terminar levantando el título. «Al ser el primero, jugar en casa y como antecedente de la Supercopa Ibérica de la semana que viene, queremos ganar», apuntó Álvarez.

Preguntado por los objetivos y por la posibilidad de volver a ganar el triplete, el técnico aseguró «no pensar en eso. Es difícil ganarlo otra vez, pero no siento que eso signifique presión».

Máximo respeto hacia el rival

Sobre el Porriño, equipo que viene poniéndole las cosas muy complicadas al Super Amara Bera Bera durante los últimos dos años, se espera que plasme una defensa abierta sobre el campo. «Por suerte no hemos perdido muchas veces contra ellas, pero recordamos el nivel de exigencia. Esto es una manera muy fácil de lograr que las jugadoras lleguen al partido activadas. Por lo que hemos podido ver en la pretemporada, las rivales han cambiado bastante», manifestó el entrenador, que ha conquistado seis Ligas Guerreras Iberdrola al mando del Bera Bera.

El club continúa apostando por la cantera y, como se hizo público ayer en rueda de prensa, tras unos diez días de entrenamientos, la zarauztarra Elene Fresco formará parte del equipo en el primer partido de Liga. «Vamos a intentar que las jóvenes entrenen, viajen y, si pueden, que jueguen unos minutos con nosotras».

