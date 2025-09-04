El Super Amara Bera Bera se juega esta semana el primer título oficial de la temporada. El Pabellón Anaitasuna acogerá mañana y el sábado la ... tercera edición de la Supercopa Ibérica. Las donostiarras llegarán a Pamplona con la intención de revalidar un título que han levantado en las dos anteriores y únicas ediciones desde que se estrenó este formato que mide a los campeones y subcampeones de liga y copa de España y Portugal.

El entrenador del Bera Bera se muestra ilusionado. «No nos cansamos de pelear por todos los títulos. Estamos con ganas, pensamos que llegamos muy bien», apuntó el ermuarra.

Con el título en juego a menos de una hora de Donostia, Álvarez espera contar con el apoyo de la afición que pueda trasladarse a alentar al equipo. «Siendo tan cerca de casa pensamos que vendrá gente a apoyarnos, eso siempre es una motivación extra», aseguró.

Las de Bidebieta, igual que ocurrió el año pasado en la localidad portuguesa de Maia, se medirán al Madeira mañana en la primera semifinal (Teledeporte, 18.15 horas). El pasado curso las donostiarras superaron a las portuguesas por 22-32. «Hemos visto algunos de sus partidos, tendrán sus opciones pero tendremos que estar sólidas en defensa para hacer daño a su ataque. Si hacemos eso bien tendremos opciones a la contra», explicó el técnico.

El vestuario no necesita motivación extra para una cita como esta. «Los que llevamos más tiempo sabemos lo que es ganar y queremos otro título más, y las nuevas están deseando ganar el primero. No hace falta mucha más motivación», confirmó satisfecho con el comienzo de liga en el que vencieron con contundencia en la pista del Porriño. «En el primer partido teníamos dudas de cómo iba a reaccionar el equipo al verse en competición, pero las buenas sensaciones de inicio de liga nos sirven para ir motivadas a Pamplona, vamos a por ello. Si ganamos el viernes podremos disputar otro título, esa es la idea con la que vamos. Pelearemos dos finales para levantar de nuevo la Supercopa».

Rivales no tan conocidos

A la otra semifinal el Replasa Beti Onak accede como subcampeón de la Copa de la Reina, dado que el conjunto donostiarra se alzó con ambos títulos. Las navarras se medirán en casa al SL Benfica (20.30 horas). La final se jugará el sábado a las 20.00 horas y el partido por el tercer y cuarto puesto se jugará a las 17.45.

«Es verdad que nunca jugamos contra equipos portugueses y nos conocemos menos», explicó. En lo que llevamos de temporada, Madeira ha perdido con Benfica los dos partidos oficiales, la Supercopa de Portugal (26-18) y la primera jornada de liga (22-26).