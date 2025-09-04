Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imanol Álvarez, antes de un entrenamiento en el Gasca. LOBO ALTUNA
Balonmano

«Pelearemos dos finales para levantar de nuevo la Supercopa»

Imanol Álvarez asegura que el Super Amara Bera Bera está «preparado y con muchas ganas» de revalidar el primer título el sábado en Pamplona

Iris Moreno

Iris Moreno

Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

El Super Amara Bera Bera se juega esta semana el primer título oficial de la temporada. El Pabellón Anaitasuna acogerá mañana y el sábado la ... tercera edición de la Supercopa Ibérica. Las donostiarras llegarán a Pamplona con la intención de revalidar un título que han levantado en las dos anteriores y únicas ediciones desde que se estrenó este formato que mide a los campeones y subcampeones de liga y copa de España y Portugal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  3. 3 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  4. 4

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  5. 5 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  6. 6 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  7. 7 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»
  8. 8 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  9. 9

    Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
  10. 10

    Pradales defiende una «reflexión ética» en el contrato de CAF en Israel pero apoyará cualquier decisión de la compañía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Pelearemos dos finales para levantar de nuevo la Supercopa»

«Pelearemos dos finales para levantar de nuevo la Supercopa»